Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Հ1-ի Պետրոսի ադրբեջանցի հյուրը խաբում է ժողջանին՝ կրկնելով նիկոլականների կեղծիքները

Հ1-ի Պետրոսի ադրբեջանցի հյուրը խաբում է ժողջանին՝ կրկնելով նիկոլականների կեղծիքները

Հ1-ի Պետրոսի ադրբեջանցի հյուրը խաբում է ժողջանին՝ կրկնելով նիկոլականների կեղծիքները
21.08.2025 | 11:39

Նիկոլի՝ Հ1-ի Պեդռոսը, երեկ (19.08.2025-irates.am) հեռավար հարցազրույց էր վերցնում Նիդերլանդներում քաղաքական ապաստան ստացած ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսից, ով այդ հարցազրույցում հայտարարեց, թե Ալիևը դադարեցրել է «Հայաստանը Արևմտյան Ադրբեջանն է» ծրագիրը:

Փաստորեն, Նիկոլն ու իրեն ծառայող Պետրոսը, 2025 թ-ի օգոստոսի 16-ին Բաքվում գործող, այսպես կոչված, Արևմտյան Ադրբջանի համայնքի ղեկավար Ազիզ Ալեքբերլիի հայտարարությունից հետո, որ կազմակերպությունը շարունակում է գործել և վերջնական նպատակն է, որ ադրբեջանցիները «հետ վերադառնան Հայաստան», որոշել են ժողջանին խաբել Յունուսի նման հակահայ տականքի միջոցով ու համոզել, , որ Վաշինգտոնում ստորագրված խայտառակ թղթերը հայամետ են և դրանով նաև կասեցվել է Ադրբեջանի տարածքային պահանջները:

Պետրո՛ս, դու ամոթ ունե՞ս:

Նիդերլանդներում վեր ընկած և իբր հանուն հայերի լրտեսության համար դատապարտված և Ադրբեջանից դուրս շպրտված Յունուսն ո՞վ է, որ նրանից հարցազրույց ես վերցնում ու այդ թեմայով հարցեր տալիս:

Դա ի՞նչ գիտի:

Այդ հարցերը պետք տալ Ալիևի վարչակազմի անդամներին կամ էլ վերը նշված Ազիզ Ալեքբերլիին:

Տխրեցնեմ Պետրոսին ու նրա հակահայ հյուրերին հավատացողներին՝ ի տարբերոևթյուն Նիկոլ Անհողի, Ադրբեջանի բռնապետը շարունակելու է իր հայատյաց ծրագրերի կատարումը, որի վերջնարդյունքում Հայաստանը կործանվելու է:

Պետրո՛ս, վախենու՞մ ես այդ թեմայով հարցազրույց վերցնել Ազիզ Ալեքբերլիից:

Կհամարձակե՞ս այդ հարցազրույցով բացահայտել նիկոլականների ստերը:

Գագիկ ՀԱՄԲԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 236

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.