21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Այսօր Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ծննդյան տարեդարձն է

21.08.2025 | 12:06

Որդիական սիրով ու խոնարհումով շնորհավորում ենք Նորին Սրբությանը:

Բարձրյալից հայցում ենք, որ արևշատություն և անսպառ ուժ պարգևի Հայոց Վեհափառին՝ փորձություններով ու մարտահրավերներով լի խառնակ

այս իրավիճակում, առաջնորդելու Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ ի նպաստ մեր հայրենիքին սպառնացող վտանգների հաղթահարման և հանուն հայի լուսավոր գալիքի:

Աստված պահապան, Վեհափառ Տեր։

Ամեն հայի սրտից բխած

Լսիր այս ձայն, ո՛վ Աստված․

Երկար կյանք տուր Հայրապետին,

Երկար օրեր Հայոց Հոր։

Տե'ր, անսասան պահիր դու միշտ

Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։

