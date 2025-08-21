Քայլում եմ Երևանով ու նայում «աննախսդեպ նորատունկ ծառերին», որ դահիճաբար հնձած թեղիներին փոխարինեցին:
Երևանյան արևից այրված, ջրազրկված, խեղճացած դժբախտ և դժգույն բույսեր:
Ձեր գիտահեն կանաչապատման արյունքն է՝ կլիմային չհարմարվող և Երևանի փողոցների կանաչապատման համար ոչ նպատակային ձիակասկեր և կատալպաներ:
Փոխեք ձեր խորհրդատուներին, նրանք նույնիսկ չգիտեն, իրենց հեղինակությամբ գրքերում և հոդվածներում ինչ են գրել:
Կրկնում եմ՝ 2022-2025թթ. Երևանի կանաչապատումը՝ ուսանողական ձեռնարկ «Երևանի կանաչապատման մեջ ԱՐԳԵԼՎԱԾ քայլերը»…
Քրիստինա ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Հ.Գ.
Մի բան գրում են և դրա հակառակն անում։
Ո՞վ է պատասխան տալու թաղված միլիոնների և երևանցու վտանգված առողջության համար։