Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Մեր խնդիրները գալիս են այն բանից, որ մենք ռացիոնալ իշխանություն մինչ օրս չենք ունեցել

Մեր խնդիրները գալիս են այն բանից, որ մենք ռացիոնալ իշխանություն մինչ օրս չենք ունեցել

Մեր խնդիրները գալիս են այն բանից, որ մենք ռացիոնալ իշխանություն մինչ օրս չենք ունեցել
21.08.2025 | 12:36

Պետական գործչի որոշումներն ազդում են սերունդների վրա, իսկ քաղաքական գործիչներինը՝ իշխանությունների վերընտրվելու։ Արդյունքում ժողովուրդն ու երկիրն են վճարում ոչ ամբողջական մշակված ծրագրերի գինը։

Շատ են խոսում Հայաստանի ճակատագրի մասին նախկին նախագահներն ու մինչ օրս իրենց համար աշխատող քաղաքական գործիչները, մեկնաբանները, վերլուծաբաները: Իրենք խոսում են, վերլուծում այն, ինչ ժամանակին իրենք են ստեղծել և հիմա խոսում են դրանց արդյունքների ու հատևանքների մասին։

Նրանց խնդիրներից մեկն այն է, որ խոսում, վերլուծում և առաջարկություններ են անում ու երբ տեսնում են, որ իրենց խոսքերը ոչ ոք չի լսում, սկսում են հարվածել Հայաստանին և Հայ ժողովրդին, թե՝ բա ժողովուրդը չհասկացող է, իրենց չի ուզում լսել:

Բայց ի՞նչ է անում վերլուծաբանը, եթե նրա վերլուծությունը սխալ է դուրս գալիս։ Նրանց գրեթե 100%-ը նույնիսկ չի խոստովանում սեփական սխալը։ Նրանց ներողությունն էլ բան չի արժենա, չնայած ներողություն խնդրող չկա էլ։ Նրանք վերլուծում են՝ առանց որևէ պատասխանատվության զգացողության կամ վախի՝ իրենց մտքի հետևանքներից։

Մեր խնդիրները գալիս են այն բանից, որ մենք ռացիոնալ իշխանություն մինչ օրս չենք ունեցել, որի գործողությունների հիմքում ընկած լինի հայության համախմբումը՝ հանուն Հայաստանի խնդիրների լուծման։ Մինչդեռ համախմբելու համար պետք է զարգացնեին Հայության ընդհանուր շահերը, ոչ թե հակասությունները։

Հայկական գնացքը կայարանում կանգնած է, պարոնա՛յք, չի կարելի ձեր աշխարհաքաղաքական կուրությունը վերագրել ժողովրդին:

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 235

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.