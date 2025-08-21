Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » ՈՒզում եմ ձեզ մի «գաղտնիք» բացել

ՈՒզում եմ ձեզ մի «գաղտնիք» բացել

ՈՒզում եմ ձեզ մի «գաղտնիք» բացել
21.08.2025 | 13:07

Այս պահին արհեստականորեն ուռճացվում են Ադրբեջանի ազդեցությունն ու հնարավորությունները, արհեստական տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանը դառնում է հզոր գործոն Հարավային Կովկասում։ Խոսվում է ադրբեջանական տնտեսության մասին, որն առանց նավթա-գազային առևտրի ուղղակի անկման ռեկորդներ կսահմանի։

Սակայն, ամեն ինչ չէ, որ հօգուտ Ադրբեջանի է դասավորվում։ Ադրբեջանը մշտապես ծառայել է որպես հակակշռող գործոն.

Չինաստանի համար՝ հնդկական ազդեցությունը Հարավային Կովկասում հավասարակշռելու նպատակով;

Իսրայելի համար` Իրանի դեմ պլացդարմ ստեղծելու և Բաքվի էներգակիրներն անխոչընդոտ Իսրայել հասցնելու նպատակով;

Ռուսաստանի համար` Ադրբեջանի միջոցով ամբողջ Հարավային Կովկասն իր ազդեցության ներքո պահելու համար;

ԱՄՆ-ի համար` Կասպիական հարստությունը վերցնելու և Վրաստանի միջոցով դեպի Եվրոպա արտահանելու նպատակով, ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայի վրա ազդեցություն ստեղծելու նպատակով, Ռուսական կայսերական տարածությունը սահմանափակելով Ռուսաստանին զրկել կայսրություն դառնալու հնարավորությունից;

Եվրոպայի համար` որպես էներգակիրների ստացման շղթայի ռեզերվային և կարևոր բաղադրիչ:

Այս ամբողջ կոմունիկացիոն, էներգետիկ, և այլ շահերը այս պահին ակտիվորեն վերաձևվում են, աշխարհը փոխվում է, ինչպես որ փոխվում են շահերը, միջպետական հարաբերությունները, կոնֆրոնտացիոն գոտիները։ Ռազմավարական շրջադարձերը փոխում են նաև վերաբերմունքը նախկին ռազմավարական նշանակության գոտիների նկատմամբ, ու այստեղ մխիթարելու չէ Ադրբեջանի վիճակը։

Իսկ դիկտատոր Ալիևը միայն Էրդողանին է անխախտ անհրաժեշտ, էրդողանյան պանթուրքիստական ծրագրերն իրագործելու ճանապարհին... իսկ այդ ճանապարհին ամեն ինչ կարող է պատահել:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 202

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.