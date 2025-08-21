Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Քաղաքացին վճարում է իր գրպանից, բայց չի կարողանում ազատ տնօրինել իր իսկ գնած տոմսը

21.08.2025 | 13:15

Երևանի 2,5 միավորանոց քաղաքային իշխանությունը տրանսպորտի տոմսերի վրա «ժամկետ» դնելով իրականում թալանի նոր մեխանիզմ է ներդնում։

Քաղաքացին վճարում է իր գրպանից, բայց չի կարողանում ազատ տնօրինել իր իսկ գնած տոմսը․ եթե չհասցրեց օգտագործել, ստացվում է, որ գումարը պարզապես բռնագանձվում է։ Սա ոչ թե բարեփոխում է, այլ՝ քաղաքացիների գրպանահատում։

Ժամկետով և ժամկետանց տոմսը իշխանության ձեռքին դառնում է վերահսկման գործիք․ մարդը պարտադրված է անընդհատ վճարել ու մնալ համակարգի ճիրաններում։

Փոխարենը քաղաքային իշխանությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում՝ ո՛չ երթուղիների որակի, ո՛չ տրանսպորտի հարմարավետության, ո՛չ էլ սպասարկման համար։

Այսպես իշխանությունը լուծում է միայն մեկ հարց․ քաղաքացուն դարձնում է մշտական կթու կով, իսկ հանրային տրանսպորտը թանկ ու անարդար։

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ

«Մայր Հայաստան» դաշինքի անդամ

