Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Ինչու՞ են Հայաստանն Ալբանիա անվանում

Ինչու՞ են Հայաստանն Ալբանիա անվանում

Ինչու՞ են Հայաստանն Ալբանիա անվանում
21.08.2025 | 16:16

Վերջերս լուրեր էին տարածվել, որ «Հայաստան» դաշինքի որոշ պատգամավորներ պատրաստվում են ճամբարափոխվել` ամդամագրվել Կարապետյան Սամվելի հետ նույնականացվող, նոր ստեղծվող կուսակցությանը: Քոչարյան Ռոբերտի որդին` Քոչարյան Լևոնը, շտապեց հերքել այդ տեղեկատվությունը: Այլ հերքումներ չեղան:

Կարծում եմ` Քոչարյան Լևոնը կամ շատ միամիտ է, կամ չի տիրապետում իրավիճակին: Հակառակ դեպքում, վերջինս պարտավոր էր տեղեկացված լինել նորանկախ Հայաստանի քաղաքական անցուդարձից: Ամենասկզբից` Քոչարյան Լևոնը պետք է կարդար «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորների (բացառությամբ ՀՅԴ անդամների) կենսագրությունները: Այնուհետև, լավ կլիներ, որ Քոչարյան Լևոնն ուսումնասիրեր նորանկախ Հայաստանի քաղաքական էլիտայում ներգրավված անձանց կենսագրությունները, սկսած 1988 թվականից: Ենթադրաբար` Քոչարյան Լևոնին շատ հետաքրքիր կլինի: Վերջինս կպարզի, որ 37 տարի շարունակ նույն անձինք գործում են տարբեր դիմակների ներքո: Կոմունիստ էին, հետո` ՀՀՇ-ական, այնուհետև` ՀՀԿ, ԲՀԿ ... Այժմ այդ նույն անձինք կամ նրանց զավակները ՔՊ-ական են կամ ՔՊ-ամերձ:

Հայաստանն այն պետությունն է, որի ԱԺ-ի պատգամավորների մեծամասնությունը մեկ գիշերում «Երկրապահ» դարձավ:

Հայաստանն այն պետությունն է, որտեղ նորաստեղծ ԲՀԿ-ն միանգամից, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 324 000 անդամ ունեցավ: ՀՀԿ, «Օրինաց երկիր» ... Ո՞րն ասեմ: Ականատեսների վկայությամբ ներկա պահին բարձրաստիճան ՔՊ-ական պաշտոնյաներից ոմանք ժամանակին ՀՀԿ-ի նվիրյալներ են եղել, Սարգսյան Սերժի վստահված անձինք: Պատմում են, որ կարկառուն և բարձրաստիճան ՔՊ-ականներից մեկը մինչև 2008 թվականի մարտի 1-ը մասնակցում էր Տեր-Պետրոսյան Լևոնի առանձնատան դիմաց իրականացվող ակցիաներին:

Քոչարյան Լևոնը պետք է իմանա այս ամենը: Նա պետք է տեղեկացված լինի նաև, որ Հայաստանի պետական կառույցներում, օրինակ` Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում, աշխատողների մեծ մասն աշխատանքի է ընդունվել ծանոթ-բարեկամների և քավոր-սանիկների միջոցով: Եվ պետք չէ զարմանալ, եթե հայտնաբերվի, որ Փաշինյան Նիկոլի մոտ աշխատող ՔՊ-ականի հայրը հայտնի ՀՀԿ-ական է եղել:

Այսպիսով, արձանագրեմ, որ Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը միշտ հանդես է գալիս քաղաքական հաճախորդի դերում: Ընդ որում, քաղաքական հաճախորդի դերը փոխանցվում է ժառանգաբար` սերնդեսերունդ: Այդպես է նաև, օրինակ` Ալբանիայում:

Գիտի՞ այս մասին Քոչարյան Լևոնը: Կարծում եմ `գիտի: Այդ դեպքում, ինչու՞ է հերքում, որ «Հայաստան» դաշինքի պատգամավորներից ոմանք պատրաստվում են ճամբարափոխ լինել: Միամի՞տ է, թե՞ չի հավատում Հայաստանի «ալբանացման» հեռանկարին: Չգիտեմ, միայն հիշեցնեմ, որ Հայաստանի «ալբանացման» մասին արդեն խոսում է նույնիսկ Դոնալդ Թրամփը: Ավելին` եթե հիշում եք, Հայաստանի «ալբանացման» ջատագով էր նաև Քոչարյան Լևոնի հայրը:

Նկարում Ալբանիայի երկարամյա առաջնորդ Էնվեր Խոջան է:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 204

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը
Ֆրենկ Կապրիո՝ արդարության ու մարդկային բարության ձայնը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.