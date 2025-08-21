Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.08.2025
 
ԱԺ ամառային դպրոցից Դավիթ Ղազարյանին հեռացրել են Կոնջորյան Հայկի երեսին ճշմարտությունն ասելու համար

21.08.2025 | 19:34

Ահա նրա գրառումը.

«Երկու օր առաջ գրառում էի կատարել, որտեղ արձանագրել էի այն մասին, որ ԱԺ ամառային դպրոցի շրջանակներում իշխանական ներկայացուցիչը, ունենալով հստակ թեմա և տեղյակ լինելով ծրագրի նպատակների մասին, շեղվել է և զբաղվել կուսակցական քարոզչությամբ։

Երեկ տեղեկացա, որ ԱԺ ամառային դպրոցից հեռացվել եմ ֆեյսբուքյան գրառմանս համար։

Ըստ կազմակերպիչների՝ հեռացվել եմ զրպարտության ու ԱԺ ամառային դպրոցի անունը վարկաբեկելու համար։

Այս քայլը հաստատեց իմ կասկածները այն մասին, որ դպրոցը նախատեսված է իշխանության պարտվողական գաղափարները երիտասարդների վրա վաճառելու համար։ Փաստորեն, ԱԺ դռներից ներս կատարվողի մասին հանրայնացումը վտանգավոր է։

Լիահույս եմ, որ հետագա նմանօրինակ դեպքեր կրկնվելու դեպքում ԱԺ ամառային դպրոցի աշակերտները նույնպես կգերադասեն ճշմարտությունը և կարձագանքեն։

«Ամեն կեղծիք` մի գերեզման է ճշմարտության համար»:

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Մեկնաբանություններ

Ասում են...

