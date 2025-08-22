Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Թուրքիայում կրկին սկսել են խոսել, այսպես կոչված, «Զանգեզուրի միջանցքի» մասին

Թուրքիայում կրկին սկսել են խոսել, այսպես կոչված, «Զանգեզուրի միջանցքի» մասին

Թուրքիայում կրկին սկսել են խոսել, այսպես կոչված, «Զանգեզուրի միջանցքի» մասին
22.08.2025 | 11:59

Թուրքիայի Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Աբդուլքադիր ՈՒրարօղլուն հայտարարել է, որ Կարս–Իգդիր–Արալըք–Դիլուջու երկաթուղու շինարարությունը կմեկնարկի օգոստոսի 22-ին։

«Նոր ճանապարհը նշանակալի ներդրում կունենա Հարավային Կովկասում տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում, իսկ «Զանգեզուրի միջանցքի» բացմամբ, ընդհանուր առմամբ, կբարձրանա բեռնափոխադրումների արդյունավետությունը լայն տարածքում՝ Պեկինից մինչև Լոնդոն», – ընդգծել է ՈՒրարօղլուն։

Հիշեցնեմ, որ այս ՈՒրարօղլուն ամբողջ ընթացքում միշտ խոսել է, այսպես կոչված, միջանցքի մասին, և հիմա` անգամ վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո վերջինս կրկին կառչած է այդ գաղափարին։

Այս նախագիծը շուրջ 224 իմ երկարություն է ունենալու, որը ըստ բաց աղբյուրների ֆինանսավորվում է արտաքին վարկային միջոցներով` 2,4 միլիարդ եվրոյի չափով։

Ըստ թուրքական կողմի, այս ճանապարհը ծառայելու է տարեկան 5,5 միլիոն ուղևոր և 15 միլիոն տոննա բեռ տեղափոխելու համար։

Շինարարության ընթացքում նախատեսվում է կառուցել հինգ թունել, 10 կամուրջ և այլ ենթակառուցվածքներ, ինչը ըստ ՈՒրարօղլուի, լրացուցիչ խթան կտա երկրի արևելյան շրջանների (հատկապես Արևմտյան Հայաստանի) տնտեսությանը։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 185

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը
ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.