Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » Պատրաստ է փոփոխություններ անել Սահմանադրության մեջ միայն իր հակահայկական քայլերը արդարացնելու համար

Պատրաստ է փոփոխություններ անել Սահմանադրության մեջ միայն իր հակահայկական քայլերը արդարացնելու համար

Պատրաստ է փոփոխություններ անել Սահմանադրության մեջ միայն իր հակահայկական քայլերը արդարացնելու համար
22.08.2025 | 12:10

Փաշինյանը համարում է, որ Սահմանադրությունը ոչ թե պետության հիմքն է, այլ գործիք, որը կարելի է վերաձևել ըստ իր անձնական ու կուսակցական շահերի։

Նա հայտարարում է, որ եթե ՍԴ–ն հակասություններ գտնի խաղաղության պայմանագրում, ինքը կհանգեցնի սահմանադրական փոփոխությունների։

Սա բացարձակ անընդունելի մոտեցում է։ Սահմանադրությունը պետք է փոխվի ժողովրդի և պետության երկարաժամկետ շահերից ելնելով, ոչ թե նրա համար, որ հարմարեցվի Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթի հետ։

Սա ևս մեկ ապացույց է, որ նիկոլը պատրաստ է փոփոխություններ անել Սահմանադրության մեջ միայն իր հակահայկական քայլերը արդարացնելու համար։

Եթե այս հայտարարությանը գումարենք այն, որ սահմանադրության փոփոխությունը անմիջականորեն Ալիևի պահանջն է, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։

Սա էլ ձեզ՝ «խաղաղություն», սիրելի ժողովուրդ։

Փայլակ ՉՈԲԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը
ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.