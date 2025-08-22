Փաշինյանը համարում է, որ Սահմանադրությունը ոչ թե պետության հիմքն է, այլ գործիք, որը կարելի է վերաձևել ըստ իր անձնական ու կուսակցական շահերի։
Նա հայտարարում է, որ եթե ՍԴ–ն հակասություններ գտնի խաղաղության պայմանագրում, ինքը կհանգեցնի սահմանադրական փոփոխությունների։
Սա բացարձակ անընդունելի մոտեցում է։ Սահմանադրությունը պետք է փոխվի ժողովրդի և պետության երկարաժամկետ շահերից ելնելով, ոչ թե նրա համար, որ հարմարեցվի Փաշինյանի ստորագրած փաստաթղթի հետ։
Սա ևս մեկ ապացույց է, որ նիկոլը պատրաստ է փոփոխություններ անել Սահմանադրության մեջ միայն իր հակահայկական քայլերը արդարացնելու համար։
Եթե այս հայտարարությանը գումարենք այն, որ սահմանադրության փոփոխությունը անմիջականորեն Ալիևի պահանջն է, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։
Սա էլ ձեզ՝ «խաղաղություն», սիրելի ժողովուրդ։
Փայլակ ՉՈԲԱՆՅԱՆ