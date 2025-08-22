Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
Տարիներ շարունակ Արևմուտքը խաբել է ասելով, թե դիվանագիտությունը առաջնահերթություն է:

Ֆրեդ Հոլիդեյի «Երկրորդ սառը պատերազմի ձևավորումը» գրքի 35-րդ էջում հստակորեն նշում է, որ բանակցությունների արդյունքում ստացված փաստաթղթերը ոչինչ չարժեն, եթե դրանց հետևում կանգնած չի ռազմական ուժը։

Որպես փաստարկ ներկայացնում է՝ 1981 թվականին Ռոնալդ Ռեյգանի (ԱՄՆ նախագահ՝ 1981-1989 թ․) ԱՄՆ West point սպայական ակադեմիայում ունեցած ելույթից հետևյալ մեջբերումը․

«Այն երկիրը, որը հավատում է պայմանագրերին ու թղթերին և պատրաստ չէ հարձակումների դիմակայությանը, երբեք չի կարողանա դիմանալ ճնշումներին, որպեսզի իր պատմության հաջորդ էջերը գրի առնի։ Այնպես որ, որոշ հանգամանքներ կան, որոնք ավելի կարևոր են, քան խաղաղությունը»։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

