Դիվանագիտության դասեր

Տարիներ շարունակ Արևմուտքը խաբել է ասելով, թե դիվանագիտությունը առաջնահերթություն է:
Ֆրեդ Հոլիդեյի «Երկրորդ սառը պատերազմի ձևավորումը» գրքի 35-րդ էջում հստակորեն նշում է, որ բանակցությունների արդյունքում ստացված փաստաթղթերը ոչինչ չարժեն, եթե դրանց հետևում կանգնած չի ռազմական ուժը։
Որպես փաստարկ ներկայացնում է՝ 1981 թվականին Ռոնալդ Ռեյգանի (ԱՄՆ նախագահ՝ 1981-1989 թ․) ԱՄՆ West point սպայական ակադեմիայում ունեցած ելույթից հետևյալ մեջբերումը․
«Այն երկիրը, որը հավատում է պայմանագրերին ու թղթերին և պատրաստ չէ հարձակումների դիմակայությանը, երբեք չի կարողանա դիմանալ ճնշումներին, որպեսզի իր պատմության հաջորդ էջերը գրի առնի։ Այնպես որ, որոշ հանգամանքներ կան, որոնք ավելի կարևոր են, քան խաղաղությունը»։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ