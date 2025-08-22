Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.08.2025
 
Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հասկացրել է, որ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի նախագահների ուղիղ հանդիպումը դեռ բավականին հեռու է։ «Մեր նախագահը բազմիցս ասել է, որ բոլոր հարցերը, որոնք քննարկման կարիք ունեն բարձրագույն մակարդակով, լավ կմշակվեն, իսկ փորձագետներն ու նախարարները կպատրաստեն համապատասխան առաջարկություններ»,- ասել է Լավրովը:               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն լայնորեն աջակցում են Նիկոլի ռեժիմին, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն Հայաստանից

ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն լայնորեն աջակցում են Նիկոլի ռեժիմին, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն Հայաստանից

ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն լայնորեն աջակցում են Նիկոլի ռեժիմին, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն Հայաստանից
22.08.2025 | 13:06

նիկոլին լսելիս հասկանում ես, որ նա գործուն կերպով մասնակցում է Հայաստանի և Հայ ժողովրդի դեմ մղվող լայնածավալ հիբրիդային պատերազմին, որը ղեկավարվում է դրսից և նպատակ ունի փոխելու զոհի և դահճի տեղերը։

Այս պահին ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն լայնորեն աջակցում են նիկոլի ռեժիմին, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն Հայաստանից, և դրա համար պատրաստ են նրան տալ ցանկացած թղթի կտոր, որի վրա գրված կլինի՝ նիկոլը և քպ-ն Արևմուտքի բարձր հովանու ներքո են:

Իսկ այդպիսի թղթերը քանի՞ հոգու են փրկել:

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

10 օր հետո լրանում է Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի զորքերի դուրսբերման 4-րդ տարին։

Փաստորեն վերջ դրվեց ՆԱՏՕ-ի՝ «Ազատության պահապան» և «Վճռական աջակցություն» գործողություններին:

Դիտվել է՝ 160

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ռուսաստանում հասկացել են, որ լիբերալ-ժողովրդավարական եվրոպական մոդելը Ռուսական ուժեղ պետության գոյության հետ անհամատեղելի է

Ինչպես էլ ավարտվի պատերազմն ՈՒկրաինայում, այն, միևնույնն է, լինելու է Ռուսաստանի օգտին։ Խոսքը չի վերաբերում տարածքային ընդլայնմանը, խոսքը չի վերաբերում նրան, որ ծայրագույն պատժամիջոցների պայմաններում կարողացավ վերախմբավորվել ու դիմագրավել։ Խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ռուսական պետության ռազմավարական վերաիմաստավորմանը...

Սոցցանցային գրառումներ

ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը
ՈՒսանելի է փորձառու մուսալեռցու պատգամը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ
ԽԱԲՍԱԲԱԴԻ ԿԱՄ ՍԻՐՈՒՆԻԿԻ ԼԻՃԸ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ինքնիշխանության բաստիոն
Ինքնիշխանության բաստիոն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.