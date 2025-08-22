նիկոլին լսելիս հասկանում ես, որ նա գործուն կերպով մասնակցում է Հայաստանի և Հայ ժողովրդի դեմ մղվող լայնածավալ հիբրիդային պատերազմին, որը ղեկավարվում է դրսից և նպատակ ունի փոխելու զոհի և դահճի տեղերը։
Այս պահին ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն լայնորեն աջակցում են նիկոլի ռեժիմին, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն Հայաստանից, և դրա համար պատրաստ են նրան տալ ցանկացած թղթի կտոր, որի վրա գրված կլինի՝ նիկոլը և քպ-ն Արևմուտքի բարձր հովանու ներքո են:
Իսկ այդպիսի թղթերը քանի՞ հոգու են փրկել:
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հ․Գ․
10 օր հետո լրանում է Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի զորքերի դուրսբերման 4-րդ տարին։
Փաստորեն վերջ դրվեց ՆԱՏՕ-ի՝ «Ազատության պահապան» և «Վճռական աջակցություն» գործողություններին: