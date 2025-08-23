Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ հայ–ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացն ավարտին մոտ է, և ստորագրվելիք փաստաթղթերը լիովին համապատասխանում են իրենց շահերին։ Այսինքն՝ Ալիևը նույնիսկ չի էլ թաքցնում, որ ամեն ինչ գրված է ադրբեջանական թելադրանքով ու սցենարով։
Ի՞նչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նույն փաստաթղթերը մատուցում է հանրությանը իբր ազգային հաղթանակ, իբր խաղաղության երաշխիք։ Իրեն հարող «նիկոլականները» և նրա գրպանի արտախորհրդարանական եվրաթուրքերը հանդիսավոր հրճվում են, իսկ հասարակության մի հատվածն էլ, անտեղյակ իրականությունից, խաբվում է այդ քարոզչությանը, ևս հրճվում։
Սա արդեն ոչ թե զավեշտ է, այլ ազգային խելագարություն։ Երբ թշնամին հայտարարում է, որ ամեն ինչ իր շահերին է ծառայելու, իսկ այս իշխանությունը նույնը ներկայացնում է որպես «հաղթանակ», ապա այստեղ կա դավաճանության և ինքնախաբեության սարսափելի համադրություն։
Այսօր կապիտուլյացիան կնքվում է խաղաղության անունով, իսկ վաղը այդ «խաղաղությունը» կդառնա նոր ցեղասպանության ճանապարհ։ Ժողովուրդը չի էլ գիտակցում, որ կանգնած է ճակատագրական ընտրության առաջ՝ ընդունե՞լ այդ խաբկանքը և կործանվել, թե՞ արթնանալ ու պահպանել իր ազգային արժանապատվությունը և ապրելու իրավունքը:
Գևորգ Կարապետյան