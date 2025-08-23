Այսօր Հայաստանի Անկախության հռչակագրի 35-ամյակն է

35 տարի առաջ մեր ժողովուրդը հռչակեց իր անկախության իրավունքը՝ հիմնվելով ազատ ինքնորոշման սկզբունքի, պատմական արդարության վերականգնման և համայն հայության իղձերի վրա։ Հռչակագիրը դարձավ մեր պետականության հիմնասյունը` սահմանելով Հայաստանի անկախության ճանապարհը, ազգային ինքնության ու ինքնիշխանության ամուր հենքը։
Այսօր, մեր թշնամիները պահանջում են Հռչակագիրը հանել Սահմանադրության նախաբանից` նպատակ ունենալով ուղիղ հարված հասցնել մեր ինքնությանը, մեր պատմական շարունակականությանը և պետականության հիմքերին։ Հռչակագրի դուրսբերումը նշանակում է, որ մեզ փորձում են զրկել ոչ միայն անցյալից, այլև ապագայից։
Հռչակագիրը մեր գոյության քաղաքական վավերագիրն է, այն կապում է 1918-ի և 1990-ի անկախությունները, Արցախը և Հայաստանը, Սփյուռքը և Հայրենիքը։ Այն մի իրական բանաձև է, որն ամրագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է ոչ թե պատահաբար, այլ որպես պատմական արդարության և հազարամյակների պայքարի արդյունք։ Հրաժարվել Հռչակագրից նշանակում է խզել այս կենսական կապը և խարխլել մեր պետականության արմատները։
Այսօր ավելի քան երբևէ պարտավոր ենք պաշտպանել Հռչակագիրը՝ որպես մեր պատմական հիշողության, մեր ինքնիշխանության և ապագայի առանցքային երաշխիք։
Հռչակագիրը մեր երդումն է։ Հռչակագիրը մեր պետականության կենդանի հիմքն է։ Հռչակագրի պաշտպանությունը մեր ապագայի պաշտպանությունն է։
Դավիթ Անանյան