Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Ի՞նչ է «Սամսոն ծրագիրը»

23.08.2025 | 12:18

«Սամսոն ծրագիր»–ը (Samson Option) Իսրայելի միջուկային դոկտրինն է, որը պաշտոնապես երբեք չի հայտարարվել, բայց տարբեր փորձագետներ ու հետախուզության աշխատակիցներ, տարբեր զեկույցներ նկարագրում են դրա գոյությունն ու տրամաբանությունը։

Ի՞նչ է «Սամսոն ծրագիրը». եթե կարճ նկարագրենք, ապա` «Թող իմ մահվամբ մահանան իմ թշնամիները»:

Այս գաղափարի վրա է հենված Իսրայելի անվտանգության հայեցակարգը`

եթե Իսրայելն հայտնվի կործանման եզրին, այն պատրաստ է կիրառել միջուկային զենք՝ անկախ հետևանքներից։

Միջուկային զենքն Իսրայելի համար ունի «վերջին միջոցի զենք»-ի կարգավիճակ, այսինքն այն նախատեսված է միայն գոյաբանական վգանգի դեպքում կիրառելու համար։

«Սամսոն ծրագիրը» Իսրայելին դարձրեց միջուկային շանտաժի եզակի դերակատար. փոքր պետություն, որը կարող է ազդել նույնիսկ գերտերությունների հաշվարկների վրա։

Եթե ամփոփելու լինենք, ապա «Սամսոն ծրագիրն» ունի երեք հիմնական ֆունկցիա.

1. Գոյաբանական անվտանգության դոկտրին,

2. վախեցնող գործոն,

3. քաղաքական շանտաժի գործիք:

Ի դեպ, «Դատաստանի օրվա» պատերազմի ժամանակ, երբ Իսրայելը կապիտուլյացիայի եզրին էր, վարչապետ Գոլդա Մեյերը հրամայել էր պատրաստվել «Սամսոն ծրագիրը» ակտիվացնելու։ Այն ժամանակ եղան նաև միտումնավոր տեղեկատվական «արտանետումներ», ինչը ստիպեց ԱՄՆ-ին, Ֆրանսիային, Մեծ Բրիտանիային և անգամ ԽՍՀՄ-ին դիվանագիտական, քաղաքական լարվածության։ Իսկ ԱՄՆ-ը և Ֆրանսիան միջուկային աղետ թույլ չտալու համար սկսեցին Իսրայելի բանակին մատակարարել նորագույն զենքեր և սպառազինություն։

Իսկ որտե՞ղ է հայկական «Սամսոն ծրագիր»-ը (պայմանական), ինչո՞ւ երբեք չմտածեցինք մեր հնարավորությունների համեմատ սեփական գոյաբանական վերջին միջոցը ստեղծել, որ գոնե մեր գրպանում «վերջին փամփուշտ» ունենանք։

Հարցը հռետորական է:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

