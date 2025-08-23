Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.08.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Պատերազմի սադրանք-հրավեր

23.08.2025 | 12:52

Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը հայտարարել է պաշտպանական բյուջեի մասնաբաժինը կրճատելու մտադրության մասին, որովհետև «խաղաղություն է հաստատվել»։

Մինչդեռ Ադրբեջանը մտադիր չէ կրճատել իր պաշտպանական ծախսերը։

Բոլոր այն դեպքերում, երբ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո կողմերից մեկը կրճատել է պաշտպանական բյուջեն, իսկ մյուսը` ոչ, մաքսիմում 5-10 տարի հետո դրան հետևել է ռազմական էսկալացիա. սրա մասին են խոսում Սուդանի, Աբխազիայի, Բոսնիայի և շատ այլ փորձառություններ։

Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ կա՛մ գոյություն են ունեցել միջազգային մոնիթորինգի ուժեղ մեխանիզմներ, կամ զենքից հրաժարվող կողմն ունեցել է հզոր արտաքին քաղաքական երաշխավոր։ Հայաստանի դեպքում չկա ու չի լինելու ո՛չ առաջինը, ո՛չ երկրորդը։

Էդ պայմաններում պաշտպանական ծախսերի կրճատումը ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմի սադրանք-հրավեր։

Միքայել ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ

