Նորություններ » ՀՀ արդարադատության համակարգի աշխատակիցներին

ՀՀ արդարադատության համակարգի աշխատակիցներին

ՀՀ արդարադատության համակարգի աշխատակիցներին
23.08.2025 | 13:13

Ստիպված եմ Ձեզ հիշեցնել, որ այս տարվա ընթացքում ՀՀ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իր մի քանի հրապարակային ելույթների ու ասուլիսների ժամանակ թույլ է տվել հայտարարություններ, որոնք հակասում են ՀՀ գործող օրենսդրությանը և ենթակա են խստագույն պատժի:

Ի մասնավորի՝

ա) Նիկոլ Փաշինյանը հարցականի տակ դնելով Հայոց ցեղասպանության պատմական եղելությունը, հանդես է եկել ծանրագույն այդ հանցագործության ծրագրված բնույթն ու հետևանքները կասկածի տակ դնող ժխտողական հայտարարություններով, ինչը պատժելի է ՀՀ օրենսդրությամբ և հակասահմանադրական բնույթ ունի:

բ) Մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը բաց տեքստով հայտարարեց, որ գիտակցաբար ու նպատակադրված մասնակցել է արցախահայության դեմ իրականացված ցեղասպանական գործողություններին ու դրանց հետևանքներն արդարացնող, հանցագործության փաստը չարձանագրող ու ոճրագործ կողմի հետ հանցավոր համաձայնության եկած անձ է՝ իր կուսակիցներով հանդերձ: Դուք տակավին լռում եք, որն այս պարագայում հավասարազոր է հանցակցության:

Եթե դուք ունենայիք սկզբունքներ ու արժանապատվություն և բարձր դասեիք իրավապահի պատիվն ու մասնագիտական խիղճը, ապա կգործեիք միասնաբար ու չէիք ծառայի Հայաստանի Հանրապետությունը գաղութատիրական լծի տակ պահող ու սպասարկող գործակալական հանցախմբին:

Եթե լռելով շարունակելու եք ծառայել ու սպասարկել իր հանցագործությունների մասին բացահայտ ու ցինիկ կերպով հայտարարող անձին, ապա ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդ կարող եք բարձրանալ առանց համազգեստի, քանզի այն ձեզ համար ընդամենը օդափոխության, այլ ոչ թե հարգանքի տուրք մատուցելու օր է լինելու:

Իսկ ես շարունակելու եմ մնալ այն համոզմունքին, որ ՀՀ արդարադատության համակարգը, որևէ առնչություն չունի իրավունքի ու արդարադատության հետ, քանզի այն իր ողջ օղակներով հանդերձ հանցավոր ու հանցածին համակարգ է:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

