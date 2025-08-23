Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.08.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Նման սադրանքի հեղինակները պետք է պատժվեն

23.08.2025 | 15:08

Հայաստանի թրքամետ 5-րդ շարասյունն այսօր, այս վտանգավոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակում, Գյումրիում փորձելու է սադրանք հրահրել ռուսական ռազմաբազի մոտակայքում:

Մենք, իհարկե, նրանց չենք տեսնի ադրբեջանցիների կողմից օկուպացված Ջերմուկի շրջակայքում բողոքի ցույց կազմակերպելիս՝ ադրբեջանական ռազմական բազան Հայաստանի տարածքից դուրս հանելու պահանջով: Սակայն նրանք Գյումրիում, դեռևս ապահով տարածքում, իրենց համարձակ կերպով են դրսևորում:

Անորոշ ու պայթյունավտանք միջազգային հարաբերությունների պայմաններում, որտեղ Կովկասը ցանկացած պահի կարող է վերածվել թեժ կետի, որտեղ կարող են բախվել գերտերությունները, նման սադրանքի հեղինակները պետք է պատժվեն, եթե ոչ հիմա, ապա քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունից հետո:

Ստեփան Դանիելյան

