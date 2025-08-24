Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Ապերախտ Հայաստան

Ապերախտ Հայաստան
24.08.2025 | 10:47

ՔՊ-ի կողմից գաղտագողի ուղղորդվող թշվառական խումբը բողոքի ակցիա է անում ռուսական 102-րդ բազայի ատջև և հայտարարում, որ չեն ուզում Ռուսաստանի ճորտը լինել։ Հավանաբար հոժար են Թուրքիայի ոչխարը լինել, որ ամեն պատեհ առիթի մորթվեն հանուն Թուրքիայի։

Եվ ի՞նչն է զարմանալի... Կանգնած են մի քանի հոգի, բայց իրենց բողոքը ներկայացնում են համայն հայ ժողովրդի անունից։

Երեսուն տարուց ի վեր անկախ ենք, և՞....

Ի՞նչ ենք ժառանգել , ի՞նչ ենք ստեղծել:

Այդ ընթացքում արաբական ավազուտները երկնաքերեր դարձան, եգիպտական բուրգերն անգամ կարող էին ավազ դառնալ: Իսկ մե՞նք...

Ժառանգել էինք հզոր երկիր` արդյունաբերական մեծ պոտենցիալով։ Արդյոք կրկին կունենա՞նք Արփա-Սևան, Մետրոպոլիտեն, Օպերա, Ծիծեռնակաբերդի համալիր, Գիտությունների ակադեմիա, ստեղծագործական միություններ,Մատենադարան, Պետհամալսարան, տասնյակ ինստիտուտներ, հսրյուրավոր դպրոցներ, տեխնիկումներ, ուսումնարաններ և գործարանններ, ֆաբրիկաններ և գործարաններ ու գործարաններ, վարդագույն Երևան, վարպետաց Գյումրի, չքնաղ Կիրովական, պղնձակերտ Ղափան, ձեռակերտ Գորիս, Աստվածածին էջմիածին և հազարածին այլ քաղաքներ և գյուղեր:

Սա հիմա, ռուսների օգնությամբ:

Իսկ մինչև 1828 թվականի փետրվարի 10-ը, մինչև Թուրքմենչայի պայմանագիրը, Հայաստանի ազգաբնակչության քանի՞ տոկոսն էր քրիստոնյա հայեր և քանի՞ տոկոսը մահմեդական այլազգիներ:

Վիճակն աղետալի էր։

Ռուսի ձեռքով Հայոց լեռներում, դաշտերում և ձորերում հայի տարրն էր բնադրվում, որպես հուսալի և հավատարիմ պատնեշ ընդդեմ թշնամական աշխարհի։ Ստեղծվեց Հայաստան միատար բնակչությամբ:

Արդյոք նման անվտանգ երկիր այլևս կունենա՞նք:

Չենք ունենա։

Որովհետև մարդամեկը որոշել է սկսել իր զրո կետից։ Զրո կետ ունենալու համար անհրաժեշտ է նախ այս ամենը կործանել, որպեսզի ամեն ինչ զրոյանա։ Դրան են լծված Քպական իշխանությունները։ Եվ պարզվում է, որ այդ «ստեղծագործ» աշխատանքին հատկապես խանգարում է ռուսական 102-րդ բազան, որպես անցյալը վկայակոչող «գարշելի» մնացուկ։

Ռուսաստանի ապահով հովանու տակից դուրս եկանք և անցավ գլուխներս դրեցինք ցավի տակ։

Թուրքական գիլիոտինը դամոկլյան սրի պես կախված է մեր գլխավերևը։

Կամովին մեր գլուխը հարմարացնում ենք արյունոտ կոճղին։ Քանզի Արևմուտքն ասում է` մենք լսում ենք, իսկ թուրքը` կատարում։

Էպես էլ չհասկացանք, որ մեր լեռները հասու չեն Արևմուտքին։

ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԸ ՄԵՐ ՏԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՆԵՐԿԱ Է ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԴԵՄՔՈՎ։

Եվ վերջապես, Արևմուտքը թքած ունի մեր վրա. Այնպես, ինչպես ՈՒկրաինայում ուկրաինացի ժողովրդի վրա, որտեղ հանձն են առել կռվել մինչև վերջին ուկրաինացին։ Նրանց միայն մի բան է հետաքրքրում`

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ ԴՈՒՐՍ ՔՇԵԼ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՒՑ:

Հայոց արևմտամետների փաղանգը լծվել է այդ «սուրբ» գործին։

Ասում են՝ շան հոտառություն ունեն` փողի հոտ են առել։ Դե, որտեղ փողը` էնտեղ ապագան։ Դրա համար էլ առնական ջղաձգությամբ տնկվել են 102-րդ ռազմաբազայի առջև։ Արցախում կատու էին դառել, իսկ էստեղ տղամարդկությունները բռնել է։ Բղավում են հայ ժողովրդի անունից, իմ անունից...

Նրանք իրենց իրական Հայաստան են համարում, ազատ Հայաստան, անկախ Հայաստան, ես կասեի`

ԱՊԵՐԱԽՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ։

23.08.2025թ.

Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ

Դիտվել է՝ 52

Մեկնաբանություններ

