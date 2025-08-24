Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանում ռազմատենչ հռետորաբանությունը նոր թափ է ստանում

24.08.2025 | 11:53

Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Գուլու Մամեդլին նշում է, որ Ադրբեջանում ռազմատենչ հռետորաբանությունը կրկին նոր թափ է ստանում։

Նա նաև նշում է երկու հիմնական պատճառ, թե ինչու Հայաստանի հետ վերջնական խաղաղության պայմանագիր չի կնքվի ալիևյան դիկտատուրայի իշխանության ընթացքում։

Ըստ նրա.

-Ռեժիմը թշնամու կերպարի կարիք ունի, որպեսզի ժողովրդի ուշադրությունը շեղի ներքին խնդիրներից և պահպանի վախի մթնոլորտը,

- Ռուսաստանը շահագրգռված էր կոնֆլիկտով (Արցախյան), որպեսզի պահպանի ազդեցությունն Հարավային Կովկասում։

Այնուհետև ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչը նշում է.

«Այդ ամենն արվում է, որպեսզի Ադրբեջանի ժողովուրդը, որի 75%-ը հազիվ է ծայրը ծայրին հասցնում, չկարողանա հաշվետվություն պահանջել իրենից գողացված միլիարդների համար»։

Իմ կողմից հավելեմ, որ Ադրբեջանն անգամ չի էլ թաքցվում այն նպատակները, որոնք Ալիևն իր առաջ դրել է։

Ալիևը պահպանելու է հայերի նկատմամբ ատելությունը, թշնամու կերպարը նրա իշխանության հիմնական գործիքն է։

Ռուսաստանի և Իրանի հետ Ադրբեջանը չի կարող երկարատև հակամարտային վիճակում լինել, քանի որ սրանք բացարձակապես տարբեր «քաշային կարգեր» են, մյուսը ներքին թշնամու կերպարի ստեղծումն է, ինչպես արել է Փաշինյանը, սակայն Ադրբեջանի դեպքում թալիշների կամ լեզգիների հետ կոնֆլիկտը կարող է նոր անջատողականություն բորբոքել երկրում, ուստի հիմնական թշնամու կերպարը շարունակելու է մնալ հայը։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

