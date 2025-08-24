Աղջի՛կս, երբ թռչունը գա
ու ինձանից հարցնի,
կասես՝ տանը չէ հայրս,
կասես՝ գնացել է
լորենու փչակում քնելու։
Կասես՝ գնացել է
նոր բույն որոնելու քեզ համար:
Եվ եթե սոված կլինի,
հաց ու ջուր կտաս։
Եվ եթե տրտում կլինի,
կասես՝ Մեղրիում
ծաղկել է նռնենին,
թող գնա
ճախրի նրա երկինքներում,
թող իրեն թաթախի
կարմիր բույրերում։
Եվ քո սադափե սանրով
զգուշորեն կսանրես նրա գլուխը,
և բառեր կասես մխիթարող․
թող իմանա, որ միայն ինքը չէ,
որ միայնակ է այս տիեզերքում։
Եվ բառեր էլ կասես աղոթքի՝
Բոլորի Աստծուն ուղղված։
Աղջի՛կս,
դու շատ հեշտ կճանաչես նրան,
նա փումփուլե կատար կունենա
և կբուրի երկնքի բույրերով։
Աղջի՛կս, երբ գա ձուկը
ու ինձանից հարցնի,
կասես՝ տանը չէ հայրս,
կասես՝ գնացել է
սառնորակ աղբյուրի
վերին ակունքներում
քեզ համար
անվտանգ հոսքեր որոնելու։
Կասես՝ մաքուր արծաթից կոհակներ
և փիրուզե սրտով ալիքներ
գտնելու համար է գնացել։
Եվ եթե սոված կլինի,
հաց ու ջուր կտաս։
Եվ եթե տրտում կլինի,
կասես՝ Տրտու գետի
միջին հոսանքներում որսն առատ է այս տարի,
կարմիր ջրիմուռները
հասունացել են վաղուց,
և կակղամորթները
իրեն են սպասում անհամբեր։
Կասես՝ թող երբեմն
դուրս նետի իրեն ջրերից,
թող իրեն ցողի
գետակին թեքված ուռիների արցունքով,
թող իմանա, որ
միայն ինքը չէ, որ հոսում և
արտասվում է այս տիեզերքում։
Չմոռանաս գոտեպնդել իրեն
մի բարի խոսքով
և վստահելի մի հայացքով։
Աղջի՛կս,
դու շատ հեշտ
կճանաչես նրան․
նա կարմիր պուտիկներ կունենա
և օծված կլինի
Տրտու գետի օծանելիքով։
Աղջի՛կս, երբ մահը գա
ու ինձանից հարցնի,
կասես՝ տանը չէ հայրս,
կասես՝ գնացել է
կողմերը հանդարտության՝
քեզ համար
իր սիրտը նորոգելու.
կասես՝ գնացել է
հարթելու վեճը
գյուղացիների ու գայլերի միջև,
կասես՝ գնացել է սրբելու
քրտինքը իր շինական ընկերոջ,
կասես գնացել է,
որ համոզի երեխաներին
հեռու մնան կրկեսներից
և զգույշ լինեն մեծերից:
Կասես՝ գնացել է
վերջին վկայությունները
բերելու ապագայից,
վերջին արձանագրությունները կարդալու՝
վշտի պնակիտներին թռչկոտող,
և լսելու կտցահարումը միայնության
փշաքաղված մարմիններից՝
լքյալների, որբերի և անիմաստ զոհերի։
Աղջի՛կս,
դու երևի չես ճանաչի նրան,
բայց մեկ է, հաց ու ջուր կտաս․
նա սիրում է գալ սոված
և կերպերով այլազան,
իսկ ուզածը մեկն է միշտ:
Նա այս անգամ
զմրուխտե կոհակներ է ունենալու
և իջնելու է նռնենու երկնքից,
և բուրելու է,
բուրելու է
խճմտանքով անողոք։
Գագիկ Սարոյան