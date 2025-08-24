Իրանական դիվանագիտության մեջ երբեք հենց այնպես ոչինչ չի ասվում

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի խորհրդական Ալի Աքբար Վելայաթին X-ի իր միկրոբլոգում կրկին անդրադարձ է կատարել մեր տարածաշրջանին։ Բավականին ուշագրավ դիտարկումներով է անդրադարձ կատարել, որը պատմական առումով խիստ ցավոտ է լինելու Ադրբեջանի համար։
Մասնավորապես, Ալի Աքբար Վելայաթին գրել է, որ Կովկասը Իրանի համար մշտապես ռազմավարական անվտանգության բուֆերային դեր է ունեցել։ Հետո հավելել է, որ Կովկասն այդ դերն ունեցել է դեռևս Աքեմենյանների դինաստիայի պարսից արքա Կյուրոս Երկրորդ Մեծի ժամանակներից, ով այնտեղ ամբարտակներ և այլ պաշտպանիչ շինություններ է կառուցել՝ կանխելու վայրի ցեղերի ներխուժումը։
Իրանական դիվանագիտության մեջ հենց այնպես երբեք բաներ չեն ասվում, և պատմության հիշատակումը, դինաստիայի հիշատակումը, ինչպես նաև վայրի ցեղերի ներխուժման մասին հիշատակումը հստակ ակնարկ է այն մասին, թե ովքեր են եկվորներ, ովքեր՝ բնիկներ, ովքեր են Կովկասում մշտապես ապրել, կամ տիրել․․․
Ի դեպ, Կյուրոսը ունեցել է մեծ ռազմական փորձ և ստեղծել է կանոնավոր բանակ՝ իր 10 000-հոգանոց Անմահների գնդով։ Կյուրոսը նաև ստեղծել է այնպիսի ինովացիոն փոստային համակարգ, որ ողջ կայսրությունում հնարավոր էր լինում ինֆորմացիայի արագ փոխանցում կատարել։
Կարեն Հովհաննիսյան