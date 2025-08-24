Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.08.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Նորություններ » էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ

էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ

էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ
24.08.2025 | 19:05

Կեսգիշերի կողմերը, երբ տապն արդեն թողել ա, ու թեթև քամի ա բարձրանում, երբ Նեսոյի քարաբաղնիսից մի կերպ փրկված քաղաքը վերջապես շունչ ա քաշում, ես նստում եմ իմ կախովի բալկոնում՝ սուրճը ձեռիս, ու կանչում եմ քամիներին։ Լսում են, գալիս են, սկսում են շոյել, համբուրել, մազերիս հետ խաղալ, հաճոյանալ, իսկ ես կում-կում սուրճս եմ խմում ու վայելում նրանց սիրախաղը։ Մեկ էլ, որ ներքևում՝ ծառի վրա, ծղրիդը չի սկսում ճռճռալ՝ ճըռռ հա ճըռռ, ճըռռ հա ճըռռ․․․ աչքերս իրան-իրան սկսում են փակվել, ու ոչինչ չի օգնում՝ ո՛չ սուրճը, ո՛չ ծխելը, ո՛չ մտքերը․․․ ճըռռ հա ճըռռ, ճըռռ հա ճըռռ․․․

Դեռ հատուկենտ պատուհաններում լույս ա վառվում։ Էդ պատուհանների հետևում մարդիկ չեն շտապում հրաժեշտ տալ օրվան, մի տեղ կինո են նայում, մի տեղ՝ աշխատում, մի տեղ՝ վիճում, մի տեղ՝ երեխա քնացնում․․․ Ամեն պատուհանի հետևում մի պատմություն ա ծավալվում՝ ճակատագրեր, հարաբերություններ, զգացմունքներ․․․ Մի խոսքով՝ կյանք։

Ես շատ եմ թափառել աշխարհում, որտեղ ասես՝ եղել եմ։ Երբ օտար երկրում փողոցում հանկարծ հայերեն խոսք ես լսում, ուրախանում ես, հարազատություն ես զգում, բայց դա հաճախ չի լինում, անսովոր բան ա, շատ անսովոր։ Հայերենն էդ երկրներում էկզոտիկ լեզու ա։ Իսկ հիմա ես նայում եմ էս պատուհաններին ու գիտեմ, որ բոլոր պատուհանների հետևում մարդիկ հայերեն են խոսում, հայերեն են վիճում, հայերեն են սիրում, անգամ էն պատուհաններում, որոնցում լույսն արդեն հանգած ա, մարդիկ հայերեն են երազ տեսնում։ Երբ հեռախոսով սխալ են զանգում, էլի հայերեն են սխալ զանգում, երբ շոգից բողոքում են, էլի հայերեն են բողոքում, մտնում ես խանութ ու մտքիդ ծայրով անգամ չի անցնում, որ կասկածես, միանգամից հայերեն ես խոսում, ու քեզ հասկանում են, տալիս են քո ուզածը, նույնը՝ ռեստորանում, փողոցում, ավտոբուսում, մանկապարտեզում ու թաղապետարանում․․․ Էդքա՜ն շատ հայերեն, էդքա՜ն խիտ հայերեն․․․

էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ, քո մոր լեզվով են խոսում, քո լեզվով են խոսում։ Երբ դու միշտ մեջն ես, էդ բանին էնքան էլ ուշադրություն չես դարձնում, բայց երբ ուրիշ երկրներում ես լինում, հետո՝ վերադառնում, հասկանում ես, որ դա հրաշք ա, իսկական հրաշք։ Ուր էլ լինես, գիտես, որ կա մի տեղ, որտեղ մարդիկ անգիր գիտեն քո ապրած կյանքը, քո մանկությունը, քո լեզուն, իրանք էլ են նույնն ապրել, ու ինչքան էլ անծանոթ լինեն, ցանկացած օտարից ավելի ծանոթ են, ու ինչքան էլ անտանելի ու անընդունելի բաներ տեսնես, ինչքան էլ հիասթափվես, ինչքան էլ ջղայնանաս, մեկ ա սա քոնն ա, ուրիշ ոչ մի տեղ քեզ էսքան լավ չեն հասկանա, անգամ Կալիֆոռնիայում․․․ Մեծ պոետն ասում ա՝ գարունդ հայերեն է գալիս, Ձյուներդ հայերեն են լալիս․․․ Երևի դրան են ասում հայրենիք։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 440

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանն արել է այն, ինչ ձեռնտու է կայսրությանը

Ռուսաստանն արել է այն, ինչ ձեռնտու է կայսրությանը

Ռուսաստանի հարցում և, ընդհանրապես, բոլոր մեզնից շատ ուժեղների հարցում, մենք և մեզ նման թույլերն ու կիսաթույլերը միամտորեն, թե աշխարհի հիմնական գործերից շատ հեռու լինելով, անհուսորեն լող են տալիս խորին թյուրիմացությունների ծովում...

Սոցցանցային գրառումներ

էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ
էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.