Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.08.2025
 
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չունի ոչ բարեկամ երկրներ, այլ ունի պետությունների ոչ բարեկամ վերնախավեր։ Պուտինը կարծում է, որ նրանք, ովքեր դադարեցրել են Ռուսաստանի հետ փոխգործակցությունը քաղաքական ճնշման պատճառով, կվերադառնան։ Ըստ նրա՝ ինքնիշխանության կորուստը կնշանակի Ռուսաստանի գոյության ավարտ։ Նա վստահ է, որ Եվրոպան ներկայում զրկված է ինքնիշխանությունից։               
 
Նորություններ » Հոգնություն

Հոգնություն

Հոգնություն
24.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 25
Ահա փնտրում ենք Քեզ, ինչպես որ Դու մեզ ասացիր:
Քանի որ փնտրում եք, անշուշտ պիտի գտնեք:
Ոչ ոք իզուր չի փնտրել Իմ ներկայությունը:
Ինչպես որ ձեռնունայն չեն մնացել Ինձնից օգնություն խնդրողները:
Կարոտի հնչերանգներ, սեր սրտում. ահա Իմ հոգին այդտեղ է պատրաստ զորացնելու և վերականգնելու ձեր ուժերը: Երբեմն հոգնած, սպառված լինելը բոլորովին էլ չի նշանակում ոգու պակասություն, այլ առաջնորդություն Իմ Հոգու կողմից:
Բազում հրաշալի բաներ այդպես էլ չէին պատահի, եթե Իմ հետևորդների մտավոր ու մարմնական հոգնածությունը եղած չլիներ. այդ հոգնություններն են, որ ձեզ առանձնացնում են հանգստի համար և դադար տալիս` ձեր կողմից անհրաժեշտ համարված գործերին:
Թեպետ Իմ ճանապարհը կարող է նեղ թվալ ձեզ, բայց այն դեպի կյանք է տանում: Անանց Կյանք: Ոտքդ վստահորեն դիր այդ ճանապարհի վրա: Այնքան էլ նեղ չէ այն ճանապարհը, որտեղով Ես էլ կարող եմ քեզ հետ քայլել:
Նման մի ուղեկից ունենալով` դու քեզ բնավ մենակ չես զգա: Անսահման բարի, անսահման զորավոր մի ընկեր քեզ հետ պիտի քայլի այդ ճանապարհին:
Դիտվել է՝ 28

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուսաստանն արել է այն, ինչ ձեռնտու է կայսրությանը

Ռուսաստանն արել է այն, ինչ ձեռնտու է կայսրությանը

Ռուսաստանի հարցում և, ընդհանրապես, բոլոր մեզնից շատ ուժեղների հարցում, մենք և մեզ նման թույլերն ու կիսաթույլերը միամտորեն, թե աշխարհի հիմնական գործերից շատ հեռու լինելով, անհուսորեն լող են տալիս խորին թյուրիմացությունների ծովում...

Սոցցանցային գրառումներ

էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ
էս մի կտոր հողի վրա բոլոր մարդիկ խոսում են էն լեզվով, որով մայրդ ծնված օրվանից խոսել ա հետդ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.