Հոգնություն
24.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 25
Ահա փնտրում ենք Քեզ, ինչպես որ Դու մեզ ասացիր:
Քանի որ փնտրում եք, անշուշտ պիտի գտնեք:
Ոչ ոք իզուր չի փնտրել Իմ ներկայությունը:
Ինչպես որ ձեռնունայն չեն մնացել Ինձնից օգնություն խնդրողները:
Կարոտի հնչերանգներ, սեր սրտում. ահա Իմ հոգին այդտեղ է պատրաստ զորացնելու և վերականգնելու ձեր ուժերը: Երբեմն հոգնած, սպառված լինելը բոլորովին էլ չի նշանակում ոգու պակասություն, այլ առաջնորդություն Իմ Հոգու կողմից:
Բազում հրաշալի բաներ այդպես էլ չէին պատահի, եթե Իմ հետևորդների մտավոր ու մարմնական հոգնածությունը եղած չլիներ. այդ հոգնություններն են, որ ձեզ առանձնացնում են հանգստի համար և դադար տալիս` ձեր կողմից անհրաժեշտ համարված գործերին:
Թեպետ Իմ ճանապարհը կարող է նեղ թվալ ձեզ, բայց այն դեպի կյանք է տանում: Անանց Կյանք: Ոտքդ վստահորեն դիր այդ ճանապարհի վրա: Այնքան էլ նեղ չէ այն ճանապարհը, որտեղով Ես էլ կարող եմ քեզ հետ քայլել:
Նման մի ուղեկից ունենալով` դու քեզ բնավ մենակ չես զգա: Անսահման բարի, անսահման զորավոր մի ընկեր քեզ հետ պիտի քայլի այդ ճանապարհին:
