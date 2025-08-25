Իսրայելն ինչ էլ պայմանավորվի ալ-Ջուլանիի հետ, հասնելու է Սիրիայի մասնատմանը

Մինչ ալ-Ջուլանին պատրաստվում է պառլամենտական ընտրությունների, շուրջ 30 դրուզական զինված խմբավորումներ Սիրիայի հարավում միավորվել են դրուզների հոգեւոր առաջնորդ Հիքմեթ ալ-Հիջրիի ղեկավարությամբ ստեղծվող «Ազգային գվարդիայի» մեջ։
Լայն առումով, քրդերի, դրուզների և ալևիների հետ «Հայաթ Թահրիր աշ-Շամի» և մյուս խմբավորումների վարվելակերպը, արտաքին ուժերի շահագրգիռ կեցվածքը մղում է Սիրիային մասնատման։
Էստեղ մեծ դերակատարում ունի Իսրայելը, որը կարծում եմ, որ ինչ էլ պայմանավորվի ալ-Ջուլանիի հետ, միեւնույն է, հասնելու է Սիրիայի մասնատմանը։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ