Նորություններ » Իսրայելն ինչ էլ պայմանավորվի ալ-Ջուլանիի հետ, հասնելու է Սիրիայի մասնատմանը

25.08.2025 | 11:25

Մինչ ալ-Ջուլանին պատրաստվում է պառլամենտական ընտրությունների, շուրջ 30 դրուզական զինված խմբավորումներ Սիրիայի հարավում միավորվել են դրուզների հոգեւոր առաջնորդ Հիքմեթ ալ-Հիջրիի ղեկավարությամբ ստեղծվող «Ազգային գվարդիայի» մեջ։

Լայն առումով, քրդերի, դրուզների և ալևիների հետ «Հայաթ Թահրիր աշ-Շամի» և մյուս խմբավորումների վարվելակերպը, արտաքին ուժերի շահագրգիռ կեցվածքը մղում է Սիրիային մասնատման։

Էստեղ մեծ դերակատարում ունի Իսրայելը, որը կարծում եմ, որ ինչ էլ պայմանավորվի ալ-Ջուլանիի հետ, միեւնույն է, հասնելու է Սիրիայի մասնատմանը։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 205

