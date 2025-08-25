Միշտ ասել եմ՝ սրանք արևմտամետ չեն, սրանք սովորական հակառուս են, որ առաջնորդվում են շատ պարզ կոնցեպտով. «ինչքան վատ ռուսին, էնքան լավ իրենց»:
Ընդ որում, սրանց համար բացարձակապես նշանակություն չունի, թե ռուսին վատություն անելիս ինչքան վատ կարող է լինել Հայաստանին։
Ես հարգում եմ էն մարդկանց, ովքեր իրենց կենսափիլիսոփայությամբ արեւմտյան արժեքներ են դավանում, դա չպայմանավորելով գեոպոլիտիկ «աբիժնիկությամբ»:
Իսկ սրանք ավելի շատ նման են սովետական КГБ-ի արտադրանքի, որոնք ուղղակի անտեր մնալով որոշել են վրեժ լուծել... Հայաստանի ապագայի հաշվին, Հայաստանի մաշված անվտանգության հաշվին:
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ