Հերթով ու կարգով

25.08.2025
 
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը վստահ է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է միջնորդ լինել Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցման հարցում: «Ի վերջո, մենք կհասնենք հաջողության կամ կբախվենք պատի։ Եվ եթե բախվենք պատի, ապա կշարունակենք բանակցային գործընթացը՝ կիրառելով ազդեցության լծակներ։ Սա ակտիվ դիվանագիտություն է, որը կդադարեցնի այս պատերազմը»,- ասել է Վենսը։               
 
25.08.2025 | 18:24

Սկզբում ձեզ սովորեցրեցին, որ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում գողություն անելն ու դրա համար չպատժվելը նորմալ է:

Այնուհետև իրեն հիշողության մասնագետ հորջորջող անհայտ ազգագրագետին կարգեցին տնօրեն, որպեսզի բազում ու բազմապիսի հանցագործությունների հետքեր կոծկվեն ու քողարկվեն:

Ապա հուշահամալիրը ներքաշեցին տարբեր սկանդալային պատմությունների մեջ՝ թանգարանի հարևանությամբ այրելով ցեղասպանության տեսարանները կրող պաստառներ:

Հիմա էլ ստիպում են, որ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի աշխատակիցների նման դուք էլ լռեք, երբ իշխանական խունտայի պարագլուխը բացահայտ ասում է, որ գիտակցաբար մասնակցել է Արցախը հայաթափելու ցեղասպանական գործողությանը: Որևէ բողոք կամ հրաժարականի տեքստ լսեցի՞ք արդյոք ՀՑԹԻ ներկայիս տնօրեն Էդիտա Գզոյանից կամ արդեն նախկին տնօրեն Հարություն Մարությանից: Իհարկե չլսեցիք, քանի պետբյուջեից սնվելը վեր է բոլոր տեսակի բարոյականություններից ու արժանապատվությունից:

Այսօր շատ զանգեր եղան, հարցնում են, թե ի՞նչ է լինելու հուշահամալիրի հետ:

Հիմա պարզ բացատրում եմ, թե ինչ նպատակ են հետապնդում հուշահամալիրի ավերակված այս տեսարանը շրջանառության մեջ դնելով. սիրելի հայրենակիցներ, սովորեցնում ու վարժեցնում են ձեր աչքերը՝ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը ավերված վիճակում տեսնելու համար, այնպես ինչպես տակավին սովորեցնում են, որ ցեղասպանությունը լոկ հիշողության հարց է և դրա եղելիության հարցը քննարկման կարոտ:

Թեման, ըստ իս, առաջ է բերվել ու լայնորեն քննարկվում է, քողարկելու համար Նիկոլ Փաշինյանի՝ արցախահայության դեմ իրականացված ցեղասպանության մեջ իր մասնակցության բացահայտ խոստովանանքը լղոզելու և ուշադրության կենտրոնում չպահելու համար:

Ես, շատերի նման, տակավին սպասում եմ, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրինության, գիտխորհրդի ու Հոգաբարձուների խորհրդի համատեղ դատապարտող հայտարարությանը, ինչու չէ, նաև հրաժարականների՝ Նիկոլ Փաշինյանի՝ ոճրագործ կողմի հետ համագործակցաբար Արցախը հայաթափելու խայտառակ հայտարարությանն ի պատասխան:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

