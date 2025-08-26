Ընդունիր փորձությունները
25.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 26
Կարող է այնպես լինել, որ վերահաս փորձություններն ու պատուհասները հաղթելով թուլացնեն քեզ: Բայց դրանք Իմ կամքը իրականացնելուց բացի, ուրիշ ոչինչ չեն կարող անել քեզ:
Իսկ այդ կամքը` աղոթքի մեջ քո ասածն է.
«Քո կամքը թող լինի»:
Չե՞ս տեսնում, որ ոչինչ չի կարող խորտակել քեզ: Այժմվանից սկսած նոր կյանքի ճանապարհ է բացվում քո առջև:
Պետք է մտնես արքայության մեջ, որ պատրաստել եմ քեզ համար:
Իմ ներկայության ճաճանչները կլուսավորեն քո կյանքը: Վստահիր և քայլիր անվարան: Իմ շնորհը բավական է` քո բոլոր կարիքների համար:
