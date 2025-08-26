Ընդունիր փորձությունները

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը վստահ է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է միջնորդ լինել Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև պատերազմի դադարեցման հարցում: «Ի վերջո, մենք կհասնենք հաջողության կամ կբախվենք պատի։ Եվ եթե բախվենք պատի, ապա կշարունակենք բանակցային գործընթացը՝ կիրառելով ազդեցության լծակներ։ Սա ակտիվ դիվանագիտություն է, որը կդադարեցնի այս պատերազմը»,- ասել է Վենսը։               
 
25.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 26
Կարող է այնպես լինել, որ վերահաս փորձություններն ու պատուհասները հաղթելով թուլացնեն քեզ: Բայց դրանք Իմ կամքը իրականացնելուց բացի, ուրիշ ոչինչ չեն կարող անել քեզ:
Իսկ այդ կամքը` աղոթքի մեջ քո ասածն է.
«Քո կամքը թող լինի»:
Չե՞ս տեսնում, որ ոչինչ չի կարող խորտակել քեզ: Այժմվանից սկսած նոր կյանքի ճանապարհ է բացվում քո առջև:
Պետք է մտնես արքայության մեջ, որ պատրաստել եմ քեզ համար:
Իմ ներկայության ճաճանչները կլուսավորեն քո կյանքը: Վստահիր և քայլիր անվարան: Իմ շնորհը բավական է` քո բոլոր կարիքների համար:
Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Մեր քաղաքի գիշերային ձայներից սա երևի միակն է, որ ես լսում եմ ժպիտով
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
