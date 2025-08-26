Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2025
 
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում, գոհունակություն է հայտնել Ալյասկայում կայացած բանակցությունների արդյունքներից, հույս հայտնելով, որ դրանք կնպաստեն ՈՒկրաինայում ճգնաժամի շուտափույթ լուծմանը։ Փեզեշքիանը կողմ է արտահայտվել «3+3» երկխոսության ձևաչափին՝ Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որպես կովկասյան տարածաշրջանում խնդիրների լուծման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։               
 
Հայկական բանակն ինչպիսի՜ հերոսական մարտեր է մղել անգամ այն դեպքում, երբ իշխանությունը ՀՀ անկախությունը տեսնում էր պարտության և արցախյան հարցի փակման մեջ

Հայկական բանակն ինչպիսի՜ հերոսական մարտեր է մղել անգամ այն դեպքում, երբ իշխանությունը ՀՀ անկախությունը տեսնում էր պարտության և արցախյան հարցի փակման մեջ

Հայկական բանակն ինչպիսի՜ հերոսական մարտեր է մղել անգամ այն դեպքում, երբ իշխանությունը ՀՀ անկախությունը տեսնում էր պարտության և արցախյան հարցի փակման մեջ
26.08.2025 | 11:37

Ադրբեջանցի վետերան, 44-օրյա պատերազմի մասնակից Քազի Բարի Վալիևը պատմել է, որ պատերազմի ընթացքում ավելի քան 20 000 զինծառայողներ վիրավորվել են, սակայն միայն 3 000-ն են ճանաչվել հաշմանդամ։

Հարցազրույցում Հաջի Վալիևը պատմել է, որ կալանքի հիմնական պատճառն այն է, որ նա քննադատել է կառավարությանը, խոսել վետերանների խնդիրների մասին սոցիալական ցանցերում և մամուլում։

Վերջում նա ընդգծել է, որ «Երիտասարդ վետերաններ» հասարակական միավորման գործունեությունը միտված էր վետերանների իրավունքների պաշտպանությանը և սոցիալական աջակցությանը, սակայն ուժային կառույցների ճնշման ներքո կազմակերպությունը ստիպված է եղել դադարեցնել աշխատանքը։

Նրա տվյալներով, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ավելի քան 20 000 զինվոր վիրավորվել է, սակայն նրանցից միայն 3 000-ն են ճանաչվել հաշմանդամ։

Կարծում եմ, այս խոստովանությունն ապացուցում է, թե Հայկական բանակը ինչպիսի՜ հերոսական մարտեր է մղել անգամ այն դեպքում, երբ իշխանությունը, ինչպես օրերս խոստովանեց Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի անկախությունը տեսնում էր պարտության և արցախյան հարցի փակման մեջ։

Կազմակերպված «անկազմակերպությունը» այդուհանդերձ Ադրբեջանի համար չապահովեց նվազագույն վնասով հաղթանակ։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Մեկնաբանություններ

