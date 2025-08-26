Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2025
 
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում, գոհունակություն է հայտնել Ալյասկայում կայացած բանակցությունների արդյունքներից, հույս հայտնելով, որ դրանք կնպաստեն ՈՒկրաինայում ճգնաժամի շուտափույթ լուծմանը։ Փեզեշքիանը կողմ է արտահայտվել «3+3» երկխոսության ձևաչափին՝ Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որպես կովկասյան տարածաշրջանում խնդիրների լուծման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։               
 
Չենք համակերպվելու քաղաքական բռնության հետ

26.08.2025 | 11:51

Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր կալանքի տակ է, միայն նրա համար, որ համարձակվեց բարձրաձայնել իր կարծիքը և քննադատել իշխանության գործողությունները: Ազատ խոսքը և քաղաքական կարծիքների արտահայտումը չեն կարող և չպետք է դառնան քրեական պատժի պատճառ:

Քաղաքացիական հասարակությունը, մտավորականները և իրավապաշտպանները չեն կարող լռել, երբ քաղբանտարկյալները դառնում են պետության համար «վտանգավոր» մարդկանց ցանկում միայն իրենց արտահայտած մտքերի պատճառով:

Իրական ժողովրդավարական երկրում անհապաղ ազատ կարձակվեին Ռուբիկ Հակոբյանը և մեր մյուս ընկեր-քաղբանտարկյալները և պաշտպանված կլիներ բոլորի ազատ արտահայտվելու իրավունքը։

Ժողովրդավարության բաստիոնում քաղաքական դրդումներով իրականացվող հետապնդումներ չեն լինում։

Մենք կանգնած ենք Ռուբիկ Հակոբյանի կողքին և չենք համակերպվելու քաղաքական բռնության հետ:

Սարգիս ՏԵՐ-ԵՍԱՅԱՆ

