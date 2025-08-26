Ռուբիկ Հակոբյանն այսօր կալանքի տակ է, միայն նրա համար, որ համարձակվեց բարձրաձայնել իր կարծիքը և քննադատել իշխանության գործողությունները: Ազատ խոսքը և քաղաքական կարծիքների արտահայտումը չեն կարող և չպետք է դառնան քրեական պատժի պատճառ:
Քաղաքացիական հասարակությունը, մտավորականները և իրավապաշտպանները չեն կարող լռել, երբ քաղբանտարկյալները դառնում են պետության համար «վտանգավոր» մարդկանց ցանկում միայն իրենց արտահայտած մտքերի պատճառով:
Իրական ժողովրդավարական երկրում անհապաղ ազատ կարձակվեին Ռուբիկ Հակոբյանը և մեր մյուս ընկեր-քաղբանտարկյալները և պաշտպանված կլիներ բոլորի ազատ արտահայտվելու իրավունքը։
Ժողովրդավարության բաստիոնում քաղաքական դրդումներով իրականացվող հետապնդումներ չեն լինում։
Մենք կանգնած ենք Ռուբիկ Հակոբյանի կողքին և չենք համակերպվելու քաղաքական բռնության հետ:
Սարգիս ՏԵՐ-ԵՍԱՅԱՆ