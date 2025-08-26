Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2025
 
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում, գոհունակություն է հայտնել Ալյասկայում կայացած բանակցությունների արդյունքներից, հույս հայտնելով, որ դրանք կնպաստեն ՈՒկրաինայում ճգնաժամի շուտափույթ լուծմանը։ Փեզեշքիանը կողմ է արտահայտվել «3+3» երկխոսության ձևաչափին՝ Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որպես կովկասյան տարածաշրջանում խնդիրների լուծման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։               
 
Նորություններ » Եվս մի քանի նկատառում ժողվարչապետի ֆանտաստիկ ուղերձի վերաբերյալ

Եվս մի քանի նկատառում ժողվարչապետի ֆանտաստիկ ուղերձի վերաբերյալ

Եվս մի քանի նկատառում ժողվարչապետի ֆանտաստիկ ուղերձի վերաբերյալ
26.08.2025 | 12:06

Արդեն գրել էի, որ դա կատարած ծանր հանցանքի խոստովանություն էր և հաբռգածության ծայրահեղ աստիճան:

Այժմ երրորդն էլ կավելացնեմ՝ դա կատարյալ անբարոյականության արգասիք էր:

ՈՒրեմն, 2020-ից ի վեր սրանք էս հանրության գլուխն էին մտցնում, թե Ղարաբաղը ռուսները տվեցին, պատերազմի ժամանակ մեզ չօգնեցին (այնինչ լավ էլ օգնել են, ուղղակի օգնությունը ժողվարչապետը ռազմաճակատ չէր հասցնում), մի խոսքով, պարտությունը բարդում էին ռուսների վրա՝ կրկնելով 1920-ի խայտառակությունը (ռուսները թուրքերի հետ մեր հողերը կիսեցին և այլն):

Բայց հիմա ասում է ՀՀ ժողվարչապետը, թե բա՝ մենք մինչև պատերազմը զիջումների չգնացինք, որովհետև ցանկացած զիջում կհանգեցներ Հայաստանի վերացմանը, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք Ղարաբաղը հանձնել ամբողջությամբ:

Լավ, բա ասելու բա՞ն է, կա՞ սրանից ավելի տիեզերական անբարոյականություն:

Հանրությունը ո՞նց է հանդուրժում սրանց:

Իսկ սրանք ասում են՝ եթե հանրությունը չողջունի մեր արածը, անպայման հեղափոխություն կանի:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայատյացությունը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անկյունաքարն է
Հայատյացությունը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անկյունաքարն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.