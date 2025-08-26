ՀՀ Ռազմի նախարարությունն ավելի լավ է հնչում

«Պատերազմի նախարարությունն ավելի լավ է հնչում, քան պաշտպանության նախարարություն։ Ես չեմ ուզում լինել միայն պաշտպանություն։ Մենք ուզում ենք նաև հարձակում»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը (հղումը՝ Հ.Գ.-ում):
Նույնը ասում եմ ես արդեն 10 տարի։
2015 թվականից միշտ ասել եմ, Հայաստանի համար պաշտպանական դոկտրինը աղետ է։
Առավել ևս, Արցախի հանձնումից հետո, Հայաստանն առհասարակ չունի ռազմավարական խորություն։ Պետությունը, որը չունի ռազմավարական խորություն, չի կարող ունենալ բազմաէշելոն պաշտպանություն, հետևաբար պետք է իր պաշտպանական ռազմավարությունը հենված լինի ո'չ թե արձագանքման (ռեակցիոն) գործողությունների, այլ կանխարգելիչ հարվածների ռազմավարության վրա` ակտիվ պաշտպանության, որը, ըստ էության, հարձակողական և պաշտպանողական ռազմավարությունների հիբրիդ կարելի է համարել։
Այնպես որ, Հայաստանի Հանրապետության Ռազմի նախարարությունն ավելի լավ է հնչում։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Հղումը՝ https://www.facebook.com/watch?v=1073567887869321