Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.08.2025
 
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում, գոհունակություն է հայտնել Ալյասկայում կայացած բանակցությունների արդյունքներից, հույս հայտնելով, որ դրանք կնպաստեն ՈՒկրաինայում ճգնաժամի շուտափույթ լուծմանը։ Փեզեշքիանը կողմ է արտահայտվել «3+3» երկխոսության ձևաչափին՝ Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որպես կովկասյան տարածաշրջանում խնդիրների լուծման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։               
 
Նորություններ » Հասարակական մտքի ժամանակակից ճարտարապետությունը կառուցված է սադրանքների վրա

Հասարակական մտքի ժամանակակից ճարտարապետությունը կառուցված է սադրանքների վրա

Հասարակական մտքի ժամանակակից ճարտարապետությունը կառուցված է սադրանքների վրա
26.08.2025 | 19:21

Ամեն ինչ պետք է լինի կարճ, զգացմունքային, տեսողականորեն գրավիչ և համապատասխանի հասարակության «ճանաչողական կողմնակալությանը»։ Եթե հասարակությունը հակված է պահպանողականության, ապա նրան կմղեն դեպի ծայրահեղ պահպանողականություն։

Իսկ առաջադիմության հակում ունեցողին կմղեն դեպի դոգմատիկ առաջընթաց՝ ոչ թե ավելի խորը մտածելուն, այլ ավելի արագ արձագանքելուն։

Կասկածամտությունը հասարակությանը չի գրավում։ Խորհրդածությունը, անտեղի հուզմունքը, վիճահարույց տեսանյութերը, նախազգուշացնող վերնագրերը ավելի են գռգռում հասարակությանը։ Արևմտյան ուղեղային կենտրոններն էլ այդ միջոցներից են օգտագործում մեզ վրա ազդելու համար։

Երբ երկրի ղեկավարի կողմից անընդհատ տարածվող հակասական ու սուտ տեղեկությունները դառնում են հանրային քննարկման նորմա, հասարակությունը մղվում է կոլեկտիվ ճանաչողական անհասունության։ Արդյունքում քաղաքացիներին չի հետաքրքրում ճշմարտությունը, նրանք միայն փնտրում են այն, ինչ ուզում են զգալ։

Այսպիսով, հասարակության մի ստվար զանգված իր պատկերացումներն անգիտակցաբար համադրում է իշխանության ցանկություններին։ ՈՒ այդ համադրումից ստանում են սինէներգետիկ էֆեկտ և սա հենց այն է, ինչ նրանք ուզում են։

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 98

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Հայատյացությունը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անկյունաքարն է
Հայատյացությունը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անկյունաքարն է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.