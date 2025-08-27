Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում, գոհունակություն է հայտնել Ալյասկայում կայացած բանակցությունների արդյունքներից, հույս հայտնելով, որ դրանք կնպաստեն ՈՒկրաինայում ճգնաժամի շուտափույթ լուծմանը։ Փեզեշքիանը կողմ է արտահայտվել «3+3» երկխոսության ձևաչափին՝ Իրանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ, որպես կովկասյան տարածաշրջանում խնդիրների լուծման ավելի արդյունավետ մեխանիզմ։               
 
Խառնաշփոթ գործեր

26.08.2025
Օգոստոսի 27
Հանդարտության ու վստահության մեջ
պիտի լինի քո զորությունը:
(Ես.Լ. 15)
Ապրե՛ք այս զորավոր զգացումը. ապավինեք Ի՛նձ: Չէ՞ որ հավատարիմ լինելով` առաջնորդում եմ ձեզ ապահովաբար: Հավատո՞ւմ եք Ինձ` ձեր Վարդապետին, որ կատարված բաների միակ նպատակը ձեր աղոթքներին պատասխանելն է: Հիշեք, որ Ես Գերագույն էակն եմ, ով գիտե ամեն բան և ում իրավասության տակ է գտնվում ամեն ինչ:
Ձեր գործերը` իրենց խառնաշփոթ վիճակով, իրենց դժվարություններով, իրենց անպարզությամբ ուղղակի հանձնեք Իմ ձեռքը. Ես արդեն միջոցներ եմ գործադրում` վերջ տալու անկայունությանն ու աններդաշնակությանը:
Իմացե՛ք, որ բժշկելու ժամանակ, Ես ավելի մեծ ցավ չեմ պատճառի, քան հիվանդին բժշկող բժիշկը: Այս գործերը անելիս Ես մեծ քնքշություն են դնում նրանց մեջ:
Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Հայատյացությունը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության անկյունաքարն է
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
