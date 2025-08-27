Խառնաշփոթ գործեր
26.08.2025 | 21:59
Հանդարտության ու վստահության մեջ
պիտի լինի քո զորությունը:
(Ես.Լ. 15)
Ապրե՛ք այս զորավոր զգացումը. ապավինեք Ի՛նձ: Չէ՞ որ հավատարիմ լինելով` առաջնորդում եմ ձեզ ապահովաբար: Հավատո՞ւմ եք Ինձ` ձեր Վարդապետին, որ կատարված բաների միակ նպատակը ձեր աղոթքներին պատասխանելն է: Հիշեք, որ Ես Գերագույն էակն եմ, ով գիտե ամեն բան և ում իրավասության տակ է գտնվում ամեն ինչ:
Ձեր գործերը` իրենց խառնաշփոթ վիճակով, իրենց դժվարություններով, իրենց անպարզությամբ ուղղակի հանձնեք Իմ ձեռքը. Ես արդեն միջոցներ եմ գործադրում` վերջ տալու անկայունությանն ու աններդաշնակությանը:
Իմացե՛ք, որ բժշկելու ժամանակ, Ես ավելի մեծ ցավ չեմ պատճառի, քան հիվանդին բժշկող բժիշկը: Այս գործերը անելիս Ես մեծ քնքշություն են դնում նրանց մեջ:
Մեկնաբանություններ