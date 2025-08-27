Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Իլոն Մասկի հայտարարությունը լիովին համապատասխանում ու վերաբերում է նաև Նիկոլ հայադավի գլխավորած կառավարությանը

27.08.2025 | 11:56

Իլոն Մասկի հայտարարությունը լիովին համապատասխանում ու վերաբերում է նաև Նիկոլ հայադավի գլխավորած կառավարությանը
Նիկոլի ղեկավարած կառավարությունը լեգիտիմ չէ

Ցանկացած կառավարություն, որը թույլ է տալիս սեփական ժողովրդի ոչնչացումը, չի կարող համարվել օրինական։ Այսպիսի հայտարարություն է արել ամերիկացի գործարար, միլիարդատեր, կանադա-ամերիկացի բիզնես մագնատ, ներդրող, ճարտարագետ և գյուտարար, «SpaceX»- ի հիմնադիր, գործադիր տնօրեն և տեխնիկական տնօրեն, «Tesla»-ի արտադրական ճարտարապետ, համահիմնադիր, գլխավոր գործադիր տնօրեն, «Neuralink»-ի հիմնադիր և գործադիր տնօրեն, ԱՄՆ- ի նախագահի նախկին ավագ խորհրդական Իլոն Մասկը։ Այսպիսով Մասկն իր կարծիքն է հայտնել ոչ լեգիտիմ կառավարությունների մասին:

Ամերիկացի հայտնի գործարարը վերլուծել է իշխանության լեգիտիմության չափանիշները։

«Ցանկացած կառավարություն, որը ոչնչացնում է իր սեփական ժողովրդին, լեգիտիմ չէ»,- Ura.ru- ի փոխանցմամբ, գրել է Մասկը X սոցիալական ցանցի իր էջում:

Թեև Մասկը չի հստակեցրել, թե որոշակի որ երկրների կառավարություններին են վերաբերվում իր դատողությունները, սակայն նրա սահմանած չափանիշից՝ «Ցանկացած կառավարություն, որը ոչնչացնում է իր սեփական ժողովրդին», դժվար չէ հասկանալ, որ նրա հայտարարությունը լիովին համապատասխանում է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Նիկոլ հայադավի ղեկավարած կառավարությանը:

Նիկոլի կառավարությունը նույնպես ոչնչացրել և ոչնչացնում է իր «սեփական» ժողովրդին (բառը չակերտավորել ենք, որովհետև Նիկոլ հայադավի գլխավորած կառավարության անդամները, թերևս միայն չնչին բացառությամբ, գեներով, ինքնությամբ հայ չեն): Ահավասիկ՝

1.Նիկոլի և իր ոհմակի (չարախմբի) պետական դավաճանության, հանցավոր գործողությունների և անգործության հետևանքով երկու փուլով Արցախի Հանրապետության ամբողջական կորուստ, բնակչության հարկադիր տեղահանում և աշխարհով մեկ ցիրուցան լինել՝ միանգամայն ենթադրելի հետևանքներով հանդերձ, Քառասունչորսօրյա պատերազմի և 2023թ. սեպտեմբերին Արցախի բռնազավթման արդյունքում, տարբեր գնահատականներով, 5000- ից կամ 7000- ից ավելի զոհեր, 10 000- ից ավելի վիրավորներ:

2.Կորոնավիրուսային համավարակի ընթացքում բազմահազար, Հայաստանի բնակչության քանակի համեմատ տոկոսային հարաբերակցությամբ չափազանց շատ զոհեր Նիկոլի և Հայաստանի կառավարության հանցավոր գործողությունների և անգործության հետևանքով:

3.Բազմահազար զոհեր նախկին իշխանությունների պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համեմատ աճած սպանությունների, ինքնասպանությունների, ճանապարհատրանսպորտային և այլ դժբախտ պատահարների, խայտառակ վիճակում գտնվող սննդամթերքի և դեղորայքային անվտանգության, բնակչության հիվանդացածության, իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքում առաջացող սթրեսներից սրտամկանի ինֆարկտի և ուղեղի կաթվածի, մարդու առողջությանը և կյանքին հակացուցված վտանգավոր ու վնասակար կենսամիջավայրի, սոցիալական և հոգեբանական միջավայրի հետևանքով:

Նիկոլ հայադավի ղեկավարած կառավարությունը, խոշոր հաշվով՝ Հայաստանի ողջ ղեկավարությունը, վերը շարադրվածների մի մասի համար ուղղակի, մի մասի համար անուղղակի պատասխանատվություն է կրում և լեգիտիմ չէ ոչ միայն 2018- ի իշխանազավթման և դրան նախորդած, իրավական ու քաղաքական նշանակություն ունեցող որոշակի իրադարձությունների, այլև Իլոն Մասկի հայտարարած վերոնշյալ չափանիշի («Ցանկացած կառավարություն, որը ոչնչացնում է իր սեփական ժողովրդին, լեգիտիմ չէ») առումով:

Վաղուց ժամանակն է, որ հայաստանյան ԶԼՄ- ներն առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեն նաև ոչ ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանում հայ ժողովրդի ոչնչացմանը:

«Wall Street Journal» թերթն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Մասկը դադարեցրել է իր կուսակցության ստեղծումը, որպեսզի չգրավի Հանրապետական կուսակցության ընտրողներին, սակայն գործարարն ինքը հերքել է այդ տեղեկատվությունը: ԱՄՆ- ի իշխանությունները արձագանքել են Մասկի կողմից իր կուսակցության ստեղծմանը:

Ոչ վաղ անցյալում Իլոն Մասկը որոշում է կայացրել ԱՄՆ- ում նոր կուսակցություն ստեղծելու մասին՝ փաստաթղթեր ներկայացնելով «Ամերիկա» խմբակցության գրանցման համար: Հուլիսին Մասկը հայտարարել է «Ամերիկայի կուսակցություն» քաղաքական կազմակերպության ստեղծման մասին։ Մասկը հայտարարել է, որ կարող է աջակցել թեկնածուին 2028թ. ընտրություններում, սակայն առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում շեշտը դրվելու է ԱՄՆ- ի Ներկայացուցիչների պալատի և Սենատի ընտրությունների վրա: Փորձագետները կարծում են, որ ապագայում նա կարող է նաև ԱՄՆ- ի նախագահի աթոռին հայտնվել։

Ավելի վաղ Իլոն Մասկն Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկուն վերածել էր երգիծական մեմերի օբյեկտի: Գործարարը համաձայնել է այն կարծիքին, որ Զելենսկին համապատասխանում է բռնապետի սահմանմանը՝ հակամարտությունից շատ առաջ հեռուստաալիքների փակման պատճառով: Նիկոլ հայադավը նույնպես մի շարք առումներով համապատասխանում է բռնապետի սահմանմանը:

Արթուր Հովհաննիսյան

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Նահատակները
Նահատակները

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
