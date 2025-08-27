Կարևոր հայտարարություն

Ի գիտություն լրատվամիջոցների ու սրտացավ քաղաքացիների.
Ուրբաթ օրը, օգոստոսի 29-ին, ժամը 11:00-ին այցելելու ենք Ծիծեռնակաբերդ` Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ընթացող վերականգման աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու և որոշ խնդրահարույց հարցերի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու համար:
Ակնկալում ենք, որ հանդիպմանն իրենց ներկայությունը կապահովեն`
ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը,
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը,
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ռայմոնդ Գևորգյանը,
ՀՑԹԻ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ Հրանուշ Խառատյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը,
Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնող շինարարական ընկերության աշխղեկը,
ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը:
Միացե´ք:
Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ