Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Կարևոր հայտարարություն

27.08.2025 | 13:17

Ի գիտություն լրատվամիջոցների ու սրտացավ քաղաքացիների.

Ուրբաթ օրը, օգոստոսի 29-ին, ժամը 11:00-ին այցելելու ենք Ծիծեռնակաբերդ` Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում ընթացող վերականգման աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու և որոշ խնդրահարույց հարցերի շուրջ պարզաբանումներ ստանալու համար:

Ակնկալում ենք, որ հանդիպմանն իրենց ներկայությունը կապահովեն`

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը,

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը,

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ռայմոնդ Գևորգյանը,

ՀՑԹԻ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ Հրանուշ Խառատյանն ու Վլադիմիր Վարդանյանը,

Վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնող շինարարական ընկերության աշխղեկը,

ճարտարապետ Սաշուր Քալաշյանը:

Միացե´ք:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Նահատակները
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
