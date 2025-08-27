Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Այս մարդն ընդամենը Էրդողանի գործիքն է

27.08.2025 | 14:05

Փաստորեն, համոզիչ չի եղել Աբու Մուհամմադ ալ-Ջուլանիի (այժմ` Ահմեդ աշ-Շարաա) կերպարանափոխությունը` գլխավոր և սառնասիրտ ահաբեկչից՝ քաղաքական առաջնորդ։

Սիրիայի ինքնահռչակ նախագահը հայտարարել է.

«Ես իսլամական կուսակցությունների շարունակությունը չեմ, լինեն ջիհադիստական կազմակերպություններ կամ «Մուսուլման եղբայրներ», և ես չեմ հանդիսանում Արաբական գարնան շարունակությունը»։

Ալ-Ջուլանին հնարավորություն ուներ ապացուցել, որ փոխվել է, բայց նա նախընտրեց իրեն ենթակա ահաբեկչական խմբավորումների միջոցով իսկական ջարդեր կազմակերպել ալևիների, դրուզների նկատմամբ, հարձակումներ քրիստոնյա բնակչության կամ նրանց սրբավայրերի նկատմամբ, հարձակումներ քրդերի նկատմամբ։

Այս մարդն ընդամենը Էրդողանի գործիքն է, որը պետք է լուծի Թուրքիայի հարավային սահմանների անվտանգության հարցը, ինչպես նաև Սիրիան վերածի թուրքական կցորդի։

Դե հայերի մեջ էլ կլինեն այս մարդուն համակրողներ, բայց դրանք այն մարդիկ են, ովքեր վաղուց չեն բնակվում Սիրիայում, և սովոր են հեռվից խորհուրդներ տալ Սիրիայում բնակվողներին։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

