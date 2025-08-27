Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Նորություններ » Կքանդի՞ արդյոք Նիկոլը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը

Կքանդի՞ արդյոք Նիկոլը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը

Կքանդի՞ արդյոք Նիկոլը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը
27.08.2025 | 15:31

Իհարկե՝ ոչ։ Ինքը հանձնելու մասնագետն է, քանդելու գործը իր ախպոր մասով է։ Բայց այստեղ հատկանշականը հուշահամալիրի ենթադրյալ վերանորոգման ձևի մեջ է. բաց, բրախած, քանդած-թափած քարերով, ասես բարձունքն արդեն գրավված է ադրբեջանցիների կողմից։ Դիտավորությամբ փնթի մոտեցում բոլորի աչքի առաջ, որ հերթական անգամ քայքայեն մարդկանց լարված նյարդերը, խախտեն հոգեկան աշխարհն ու հավելյալ սթրեսի ենթարկեն։

ՈՒ զարմանալին, որ հիմնանորոգման ճարտարապետական խմբի ղեկավարը այն նույն մարդն է՝ Սաշուր Քալաշյանը, ով հենց հուշահամալիրի և թանգարան-ինստիտուտի նախագծի համահեղինակներից է։

Տեսնես պարոն Քալաշյանը ևս համակարծի՞ք է, որ հուշահամալիրը պետք է այդպես քանդել, քարերը այս ու այն կողմ գցել, ու օրերով թողնել այդ տեսքին։

Ախր սա պարզապես ինչ-որ խանութի շինարարություն չի, որ սենց փնթի մոտեցում ցուցաբերեն։Հուշահամալիրը մեր կոլեկտիվ ցավի մարմնավորումն է, իսկ նման «բաց-բրախած» տեսքը գործում է սիմվոլիկ մեսիջի պես․ թե՛ ներսի, թե՛ դրսի համար։ Ներսի՝ մարդկանց սրտում հուսալքություն և ցասում ծնելու, դրսի՝ ցույց տալու, որ հայերը նույնիսկ իրենց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը չեն կարողանում պատշաճ վերանորոգել։

Արամ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Դիտվել է՝ 101

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Նահատակները
Նահատակները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.