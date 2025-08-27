Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Նորություններ » Ե՞րբ սպասել խաղաղություն ուկրաինա-ռուսական պատերազմում

Ե՞րբ սպասել խաղաղություն ուկրաինա-ռուսական պատերազմում

Ե՞րբ սպասել խաղաղություն ուկրաինա-ռուսական պատերազմում
27.08.2025 | 19:03

Անթերի հագնված դիվանագետների ու պետության ղեկավարների ստորագրած խաղաղություն ավետող ցանկացած փաստաթուղթ, գրոշի արժեք էլ չունի, եթե այն չի ընդունվելու բոլոր քաղաքական ուժերի և առաջին հերթին պատերազմող բանակի կողմից:

ՈՒկրաինայում, երկրի տարածքային ամբողջությունը խախտող ցանկացած խաղաղության պայմանագիր անընդունելի է:

ՈՒրեմն ի՞նչ:

Այն, որ այդ խաղաղությանը պետք է հասնել ոչ թե արհեստական պարտադրանքների, որոնք խաղաղություն չեն բերելու, այլ բնական ճանապարհով:

ՈՒ այդ ճանապարհը, Ալյասկայից և Վաշինգտոնից հետո, արդեն հստակ ուրվագծվում է:

Դա ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ է ՈՒկրաինայում:

Ինչու՞:

Որովհետև անհրաժեշտ է վերացնել, ոչնչացնել խաղաղության հաստատման մեծագույն խոչընդոտը՝ ուկրաինական մոտ 850 հազարանոց բանակը:

Մենք ականատեսը կլինենք այդ քաղաքացիական պատերազմին:

Ավելին՝ ականատես կլինենք Լեհաստանի ներխուժմանը ՈՒկրաինա՝ «բենդերականներին» պատժելու և իր նախկին տարածքները հետ վերադարձնելու նպատակով: Ինչն էլ առաջացնելու է դոմինոյի էֆեկտ Եվրոպայում:

Առանց ուկրաինա - ռուսական պատերազմը քաղաքացիական պատերազմի վերածելու,

խաղաղության չսպասեք:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Հ. Գ.

ՈՒմ հետաքրքիր են մանրամասներն ու դետալները, խորհուրդ կտամ դիտել

2014 թվականին էկրան բարձրացած «Տիկին պետքարտուղար» ամերիկյան քաղաքական սերիալը:

Դիտվել է՝ 94

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Նահատակները
Նահատակները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.