Անդադար ծառայություն
27.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 28
Ծառայությունը երկնքի օրենքն է:
Այդ է, որ անում են երկնքում Իմ հրեշտակները.
«Նրանք շարունակ ծառայում են Նրան»,- կարելի է այսպես ասել բոլոր նրանց համար, ովքեր ծառայում են Ինձ:
ԵրբՍերը կա, նշանակում է շարունակ ծառայություն կա յուրաքանչյուր գործի մեջ. անգամ` հանգստի մեջ:
Այսպես գործեք, ընդունելով այն ոչ թե որպես վախճան, այլ` իբրև սկիզբ Նոր Կյանքի, որ սրբագործվել և մատուցվում է Ինձ իբրև ծառայություն:
Այս կլինի մի կյանք` լցված զորությամբ և ուրախությամբ:
