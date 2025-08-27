Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Անդադար ծառայություն

Անդադար ծառայություն
27.08.2025 | 21:59
Օգոստոսի 28
Ծառայությունը երկնքի օրենքն է:
Այդ է, որ անում են երկնքում Իմ հրեշտակները.
«Նրանք շարունակ ծառայում են Նրան»,- կարելի է այսպես ասել բոլոր նրանց համար, ովքեր ծառայում են Ինձ:
ԵրբՍերը կա, նշանակում է շարունակ ծառայություն կա յուրաքանչյուր գործի մեջ. անգամ` հանգստի մեջ:
Այսպես գործեք, ընդունելով այն ոչ թե որպես վախճան, այլ` իբրև սկիզբ Նոր Կյանքի, որ սրբագործվել և մատուցվում է Ինձ իբրև ծառայություն:
Այս կլինի մի կյանք` լցված զորությամբ և ուրախությամբ:
