Ասադովը բացեց այն պայմանավորվածությունը, որը հանրությունից թաքցնում է փաշինյանական վարչախումբը

Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հաղորդմամբ՝ Հայաստանն ընդունել է Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչընդոտ ճանապարհի վերաբերյալ նախագահ Իլհամ Ալիևի պահանջը։
Ասադովի այս հայտարարությունը, ըստ էության, լույս է սփռում փաշինյանական վարչախմբի և Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածությունների վրա և արժանի է որոշ դիտարկումների։
Առաջին՝ Ասադովի հայտարարությամբ ի չիք են դառնում վարչախմբի կողմից այն կեղծ պնդումները, որի համաձայն նախատեսվող միջանցքը իբրև թե հայկական իրավազորության ներքո է գտնվելու։
Երկրորդ՝ Ասադովի այս հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ թշնամական պետության ղեկավար Ալիևը կարողացել է հասնել այն բանին, որ ինչպես ինքն էր նշել Հայաստանով երթևեկելիս ադրբեջանցիները հայ սահմանապահի երես չպետք է տեսնեն։ Այլ կերպ ասած հայ սահմանապահները չպետք է լինեն։
Երրորդ՝ փաստենք, որ հերթական անգամ հայ հասարակությունը ադրբեջանական կողմից է տեղեկանում՝ ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Եվ բնականաբար հաշվի առնելով վերջին տարիների փորձը՝ ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, որպես կանոն իրականություն են դառնում։
Եվ չորրորդ՝ Ասադովի այս հայտարարությունը վերջնականորեն փաստում է, որ ի հեճուկս փաշինյանական վարչախմբի քարոզչության, չկա այսպես կոչված «խաղաղության» գործընթաց, այլ կա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պահանջների կատարում և Հայաստանի հարատև կամ շարունակական կապիտուլյացիա։
Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ