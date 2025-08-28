Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Նորություններ » Արդյո՞ք Թրամփը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել

Արդյո՞ք Թրամփը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել

Արդյո՞ք Թրամփը ցանկանում է խաղաղություն հաստատել
28.08.2025 | 11:09

Այս հարցին պատասխանելու համար, անհրաժեշտ է ունենալ երկու հարցի հստակ

պատասխան:

ԱՌԱՋԻՆ

Ի՞նչ երկիր է ԱՄՆ-ն իր էությամբ,

և

ԵՐԿՐՈՐԴ

Ի՞նչ է նշանակում Թրամփի «Ամերիկան նորից դարձնենք հզոր» լոզունգը:

Առաջին հարցի հստակ ու սպառիչ պատասխանը տվել է 2-րդ Համաշխարհային

պատերազմում ամերիկյան զորքերի գլխավոր հրամանատար, այնուհետև ԱՄՆ -ի

նախագահ Էյզենհաուերը:

1961թ. հունվարի 17-ի իր հրաժեշտի ելույթում, նախագահ Էյզենհաուերն ասել է

հետևյալը.

«... ԱՄՆ -ը ռազմական երկիր է, փաթեթավորված մարդու իրավունքների ու

դեմոկրատական ընտրությունների փայլփլուն ժապավեններով:

Մենք գառնիզոնային երկիր ենք, որը ղեկավարում է ռազմա-արդյունաբերական կոմպլեքսը»:

Ավելի կատարյալ հնարավոր չէ բնութագրել և տալ առաջին հարցի պատասխանը:

Հիմա երկրորդը՝ Թրամփի լոզունգի մասին:

(Բացատրեմ չոր թվերի լեզվով):

1914 թվականին ԱՄՆ-ի ՀՆԱ -ն համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեջ կազմել է 14,6 տոկոս:

1950 թվականին՝ արդեն ԱՄՆ -ի ՀՆԱ -ն համաշխարհային մակարդակում հասել է

50,03 տոկոսի:

Այդ ցուցանիշին հասել է երկու համաշխարհային պատերազմների հետևանքով:

2024 թվականի տվյալներով, ԱՄՆ-ի ՀՆԱ-ն համաշխարհային ՀՆԱ -ի 15,2 տոկոսն է

կազմում:

Թրամփի լոզունգի իմաստն այն է, որ այս պահի 15,2 տոկոսը հասցնի 1950 թվականի մակարդակին:

Իսկ դա հնարավոր է ուրիշի տնտեսությունը քանդելու միջոցով:

Իսկ ո՞վ է այդ ուրիշը, հաստատ աղքատ, 2 տոկոս ՀՆԱ ունեցող Ռուսաստանը չէ, իր մրցակից Չինաստանն էլ չէ: Առանց ԱՄՆ-ին վնասելու, առանց ուղիղ պատերազմի մեջ մտնելու, հնարավոր չէ Չինաստանի տնտեական փլուզումը:

Մնաց ԵՄ-ը:

Ինչն էլ շատ հաջող կատարում է ՌԴ-ի հետ դաշնակցած:

ԱՄՆ-ն ունի մեկ թշնամի՝ Մեծ Բրիտանիան և մեկ մրցակից՝ Չինաստանը:

Եվ մեկ վստահելի դաշնակից՝ ՌԴ-ն:

Պատերազմն ԱՄՆ -ի համար օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է:

Եզրակացությունը ձեզ՝ արդյոք Թրամփին պե՞տք է խաղաղությունը:

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 145

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.