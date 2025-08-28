Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Հողը, որ տեսակիդ օրրանն է, նրա տարերքը, որպես Հայրենիք անգին է

28.08.2025 | 12:34

Մարդը չի կարող ստեղծել հաստոց, որը ներբեռնված հումքից ավելի արտադրանք կտա:

Այդ հաստոցը հողն է, որը շռայլորեն 2000 տարի է՝ բաժանում ենք:

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Հ.Գ.

Հողը, որ տեսակիդ օրրանն է, նրա տարերքը, որպես Հայրենիք անգին է:

Ավելի թանկ, քան մարդկային կյանքը, այլապես հողի համար նահատակված զինվորը չէր հերոսացվի:

ՈՒ էլի.

Ինձ հարցնում են՝ մի՞թե Հայոց պետականությունը ընդամենը 2000 տարեկան է:

Ես պատասխանում եմ՝ իսկ մի՞թե մենք մեր պետականության ողջ ընթացքում հող ենք բաժանել: 2000-ը Տիգրան Մեծից հետո ընկած շրջանն է:

