Պարզվում է՝ Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի դեմ ցույցը կազմակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի շրջիկ կրկեսի դերասանների ներգրավմամբ։
Կոնկրետ այս տեսանյութը տեղադրել է Սյունիքի Քաջարան քաղաքի նիկոլական ակտիվիստ Ալբերտո Աթայանը։ Նա Սյունիքից Շիրակ է բերվել Արման Բաբաջյանյանենց նախաձեռնությանը մասնակցելու համար։
Այս նույն մարդը Սյունիք էր բերել ադրբեջանական Բաքու TV-ի լրագրողին։ Նույն մարդը նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ցույցերի կազմակերպիչների շարքում էր։ Ալբերտո Աթայանը նաև դատվածություն ունի այլ երկրում։
Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի շրջիկ կրկեսում ներգրավվածների մեծ մասն ունեցել է դատվածություն՝ գողության, խարդախության, կամ թմրամիջոցների հետ կապված։
Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Տեսանյութը՝
https://www.facebook.com/.../pcb.../1108630900694691