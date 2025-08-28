Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Փաշինյանի շրջիկ կրկեսի դերասանների ներգրավմամբ

28.08.2025 | 13:28

Պարզվում է՝ Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի դեմ ցույցը կազմակերպվել է Նիկոլ Փաշինյանի շրջիկ կրկեսի դերասանների ներգրավմամբ։

Կոնկրետ այս տեսանյութը տեղադրել է Սյունիքի Քաջարան քաղաքի նիկոլական ակտիվիստ Ալբերտո Աթայանը։ Նա Սյունիքից Շիրակ է բերվել Արման Բաբաջյանյանենց նախաձեռնությանը մասնակցելու համար։

Այս նույն մարդը Սյունիք էր բերել ադրբեջանական Բաքու TV-ի լրագրողին։ Նույն մարդը նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ցույցերի կազմակերպիչների շարքում էր։ Ալբերտո Աթայանը նաև դատվածություն ունի այլ երկրում։

Նիկոլ Փաշինյանի և Աննա Հակոբյանի շրջիկ կրկեսում ներգրավվածների մեծ մասն ունեցել է դատվածություն՝ գողության, խարդախության, կամ թմրամիջոցների հետ կապված։

Նարինե ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
