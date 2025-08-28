Մանրամասն որոնում (արխիվ)
28.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Նորություններ » ՈՒ՞ր են տանում Հայաստանը խաղաղության չարչիները

ՈՒ՞ր են տանում Հայաստանը խաղաղության չարչիները

ՈՒ՞ր են տանում Հայաստանը խաղաղության չարչիները
28.08.2025 | 16:22

Թարմ «կտեր»՝ Իլհամից ու Նիկոլից

Երկրի առաջին դեմքն ասում է՝ խաղաղության հաստատումը չի նշանակում, որ բոլոր հարցերը լուծված են:

Երեկ Միրզոյան Արարատը նույնպես խաղաղության, «Թրամփի միջանցքի» ու հայ-թուրքական սահմանի մասին էր խոսել: Արարատի ոչինչ չասող խոսքերը ապացուցում են, որ Վաշինգտոնում որևէ հայանպաստ հարց չի լուծվել: Վաշինգտոնի կապակցությամբ արված գրառումներում կանխատեսել էի այս իրավիճակը: «Թրամփի միջանցք» կոչվածը Հայաստանի գլխին կախված «դամոկլյան սուր» է, այն ավելի վտանգավոր է, քան՝ Ղարաբաղի հարցը: Բանականությամբ օժտված ցանկացած մարդ հասկանում է դա: Բոլոր խնդիրները մնացել են օդում, հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական սամանների բացման մասին որևէ պատկերացում չկա: «Թրամփի ուղին» ՀՀ ապաշրջափակման մասին չէ: Իրականում, Հայաստանի 90 տոկոս տարածքից ավելի հեշտ է Վրաստանով հասնել Ռուսաստան և Բոսֆոր, քան՝ Մեղրի:

Եվ հիմա, վաշինգտոնյան ցնծությունից հետո, Նիկոլն ու Արարատը այսօր բառացի ասում են՝ խաղաղությունը կա, բայց ամանում չկա:

Առհասարակ, որևէ հակամարտություն ասվածը երկու երկրների միջև վիճելի հարցերից ծագած հետևա՞նք է, թե՞ պատճառ:

Խաղաղությունը այդ հարցերի լուծման արդյունքում չպիտի՞ կայանա: Ինչպես գիտենք, Ղարաբաղի կորստով հայ-ադրբեջանական հարցերը չեն ավարտվել, դեռևս ունենք գերիների, անկլավների, սահմանազատման ու սահմանների ապաշրջափակման լրջագույն հարցեր: Այս ամենին գումարվեց Թրամփի փորձանքը:

Երեկ հարցազրույց էր տվել նաև Ալիևը, կրկին խոսել էր «միջանցքից» սպասվող բարիքների մասին, որ պետք է ապագայում ստանա Հայաստանը: Խոսել էր ինֆորմացիոն փուչիկ «միջին միջանցքի» մասին, բայց շեշտել էր, որ Վաշինգտոնյան գործարքը իր և Նիկոլի միջև կնքված գործարք չԷ, այլ՝ երկու պետությունների միջև: Նաև զգուշացրել էր, որ ինչ իշխանություն էլ գա Հայաստանում, գործարքի պայմանները պետք է կատարվեն:

ՈՒ՞ր են տանում Հայաստանը խաղաղության չարչիները...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 119

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, մեծ հավանականությամբ, կշարունակվի մինչև հաջորդ գարուն

ՈՒկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների ավարտի մասին խոսակցությունները վաղաժամ են։ Չնայած առկա վիճակի և հետագա զարգացումների հավանական դինամիկայի տեսանկյունից Պուտինի ու Թրամփի միջև կայացված պայմանավորվածությունները ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի համար եթե չասեմ լավագույնն են, ապա միանշանակ չարյաց փոքրագույնն են, բայց և այնպես...

Սոցցանցային գրառումներ

Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված
Ցավից սնվող, ցավով ապրող, կարեկցանքից զուրկ, անիմաստ գոյություն քարշ տվող, իրարից անջատ զանգված

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը
Իսկ ո՞ւմ համար է դատարկվում Հայաստանը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
«Մեր դեմ խաղ չկա». նո­րօ­ր­յա մար­տա­վա­րու­թ­յուն
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.