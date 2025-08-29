Նիկոլական ուրացում

Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բավարարել թուրքական նախապայմանները: Նա այսօր փաստացի գռեհկացրեց Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը՝ այն վերածելով «քյարի» ու «բազառի» խոսակցության:
Նիկոլը բացասական գնահատական տվեց այն երկրներին, որոնք ճանաչել են հայերի ցեղասպանությունը և փաստացի հորդորեց մյուսներին չանդրադառնալ Հայոց ցեղասպանությանը: Այսինքն՝ հայտարարեց, որ այդ հարցը հանված է ՀՀ պետական քաղաքականության օրակարգից: Պարզ է, որ դրանից հետո Հայոց ցեղասպանության թեման փակվում է այնպես, ինչպես Նիկոլն ու Ալիևը 2022թ. հոկտեմբերի 6-ից սկսեցին փակել Արցախի թեման:
Դա բացահայտ ուրացում էր և Էրդողանի պահանջները բավարարելու քստմնելի ակտ:
Անդրանիկ Թևանյան