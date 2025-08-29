Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2025
 
Իսկ ո՞ր պետությունն է Ցեղասպանությունը ճանաչել հայերի «բարի աչքերի» համար

28.08.2025 | 20:31

Փորձում եմ պատկերացնել գեթ մեկ հրեայի, ով իր դժգոհությունը կհայտներ Իտալիայից, Ավստրիայից կամ Նորվեգիայից Հոլոքոստը ճանաչելու և դատապարտելու համար: Չեմ կարող պատկերացնել, քանզի այդօրինակ հրեա չի գտնվի:

Այսօր հայազգի բնակչության զգալի մասը նախանձելի համերաշխությամբ դատապարտեց Բենյամին Նեթանյահուին Հայոց ցեղասպանությունը դատապարտելու համար: Թե բա Իսրայել, իսրայելական զենք և այլն:

Լավ, հայազգի բնակիչները, ի վերջո, ի՞նչ են ուզում: ՈՒզում են, որ Հայոց ցեղասպանությունը միջազգայնորեն ճանաչվի՞, թե՞ չճանաչվի: Իսկ միգուցե մասա՞մբ ճանաչվի: Օրինակ, Ֆրանսիան ճանաչի, իսկ Պակիստանը հանկարծ չճանաչի: Տրամաբանորեն` նորմալ ազգերը պետք է ձգտեն, որ իրենց ցեղասպանվելը ճանաչեն հենց ցեղասպանություն իրականացնողները: Եթե շարժվենք այսօրվա տրամաբանությամբ, ապա վստահ եմ` հայազգի բնակիչները կդատապարտեն պայմանական Էրդողանին, որը կհամարձակվի ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը: Վերջիններս կասեն, որ «դու իրավունք չունես» և կհիշեն, օրինակ, 44-օրյայի բայրաքթարները:

Անկեղծ` չեմ հասկանում, թե ինչու՞ եք դեմ Բենյամին Նեթանյահուի Հայոց ցեղասպանության դատապարտման հայտարարությանը: Անձնական շա՞հ է հետապնդում: Իսկ ո՞ր պետությունն է ցեղասպանությունը ճանաչել հայերի «բարի աչքերի» համար` Բոլի՞վիան, Վենեսուե՞լան, թե՞ Ռուսաստանը: Բոլորն էլ անձնական շահերն են հետապնդել կամ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են հայկական հզոր լոբբինգի արդյունքում:

Հիմա, Բենյամին Նեթանյահուից ի՞նչ եք ուզում: Վստահ եմ` վերջինս լրիվ անվճար, առանց որևէ լոբբինգի ճանաչեց այն, ինչի համար միլիարդներ եք ծախսել:

Պատկերացնում եմ` եթե ցեղասպանության դատապարտման համար Նեթանյահուի հայտարարությանն եք դեմ, ապա ի՞նչ կանեք, որ հանկարծ Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչի և դատապարտի պայմանական Էրդողանը կամ Ալիևը:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

