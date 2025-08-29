Վարչապետի ընտանեկան բիզնեսում կոռուպցիոն դրսևորումների ու փողերի լվացման բացահայտման ժամանակագրությունը

1. 1999 թ.-ից հանդիսանում եմ «Դարեսկիզբ» ՍՊԸ-ի 10 տոկոսի հիմնադիր սեփականատեր, որը փաստացի Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող «Հայկական ժամանակ» թերթը հրապարակողն է։
2. 2021 թ. հունվար ամսին դիմեցի «Դարեսկիզբ» ՍՊԸ-ին՝ ընկերության գործունեության վերջին տարիների մասով տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Այնուհետև՝ ապրիլին պահանջեցի վճարել 2016-2020 թթ.-ի իմ շահաբաժինը՝ 3.351.357 ՀՀ դրամ։ Նիկոլը չարաշահելով իր կարգավիճակը ոչ միայն չվճարեց, այլև ոտնահարելով օրենքները հրաժարվեցին պատասխանել իմ դիմումներին։
3. Ինձ պատկանող 10 տոկոս մասնաբաժինը փորձեցի վաճառել, ինչը ևս անհնարին դարձավ, քանի որ պոտենցիալ գնորդներին թույլ չտրվեց գործարքի գնալ։
4. Ընկերության վերաբերյալ վերջին տարիների տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեցի պետական ռեգիստր և 2021 թ. սեպտեմբերի 27-ին պարզվեց, որ 2014 թ. հունվարի 20-ին անցկացված արտահերթ ժողովում Աննա Հակոբյանն իր 70 տոկոս մասնաբաժինը նվիրաբերել է մորը։ Այս ժողովի կեղծ արձանագրության մեջ որպես մասնակից գրել են նաև իմ անունը։
5. 2021 թ. նոյեմբերի 1-ին դիմել եմ քաղաքացիական դատարան, որպեսզի չեղարկվի 2014 թ. հունվարի 20-ին օրենքների խախտումներով անցկացված արտահերթ ժողովի որոշումը և պարտադրեն վճարել 2016-2020 թթ. ընկերությունում իմ շահաբաժինը։
6. 2022 թ., երբ հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը չի առաջադրվելու նույն պաշտոնում, օգոստոսին հայտարարությամբ դիմեցի նրան՝ վարչապետի ընտանիքին պատկանող բիզնեսի կոռուպցիոն դրսևորումների, փողերի լվացման և հովանավորչության մասով։ Դժվարությամբ հարուցվեց քրեական վարույթ, սակայն գլխավոր դատախազի փոփոխությունից հետո, շուրջ 16 ամիս քրեական գործը քնեցվեց, իրականում՝ բացարձակապես չքննվեց, այնուհետև՝ որոշում կայացվեց այն կարճել։
Քննիչի կարճման որոշումը վարչապետի անձնական օգտագործման դատաիրավական համակարգի կողմից, հատկապես՝ դատախազության ակտիվ մասնակցությամբ, թողնվեց անփոփոխ։
7. 2025 թ.-ի օգոստոսի 12-ին քաղաքացիական դատարանը վերսկսեց վարույթը և պարզվեց, որ վարչապետի ընտանիքի շահերը («Դարեսկիզբ» ՍՊԸ-ի) ներկայացնում է Միքայել Մինասյանի եղբորը պատկանող փաստաբանական գրասենյակը։ Ընկերության փաստաբան ունենալու իրավունքը նորմալ է, բայց վարչապետի ընտանիքը չի վճարում ինձ խաբելով, թե՝ շահույթ չունի, փոխարենը փաստաբանական թիմ վարձակալելու միջոցներ ունի։
8. Իմ իրավունքների վերականգնման շուրջ 5 տարվա ընթացքում վարչապետի ընտանիքն ընկերության աշխատանքը ներկայացրել է վնասով, բայց դա չի խանգարել, որ վնասով աշխատած տարիներին նրա ընտանիքի անդամները և հարազատները բարձր աշխատավարձ ստանան, մասնավորապես՝ 2020 թ.-ին վարչապետի կինն ու աղջիկը ստացել են շուրջ տասը միլիոն դրամի աշխատավարձ, հավելենք՝ նախկինների ժամանակ ընկերության շահաբաժինը կազմել է մինչև 25 միլիոն ՀՀ դրամ։ 2022 թ.-ից որոշել են այլևս «Հայկական Ժամանակ» թերթը թղթային տարբերակով չտպագրել։
Պետրոս ՄԱԿԵՅԱՆ
Հ․Գ․
Առաջիկայում նոր զարգացումների մասով լրացուցիչ կիրազեկվի՝ ապահովելով նաև հրապարակայնությունը հասարակության համար։