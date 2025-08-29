Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.08.2025
 
Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանում մի քանի հազար զինծառայողներով ռազմական բազա ունի, Իրանի և Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմաններն էլ պաշտպանում են ռուս սահմանապահները։ «Ադրբեջանի տարածքում ոչ մի ռուս զինվոր չկա։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել Հայաստանում, բայց ես չեմ ուզում մտածել բացասական արդյունքի մասին: Եթե Հայաստանը շեղվի Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթից, դա լրջորեն կվատթարացնի նրա և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները»,- նշել է նա:               
 
Էրդողանի և Ալիևի նկատմամբ «վասալային» վարքագիծ դրսևորող անձը չէր կարող այլ դիրքորոշում ունենալ, քան հաճոյանալ նրանց

29.08.2025 | 10:14

Ինչպես և ակնկալվում էր, Նիկոլ Փաշինյանը ևս միացավ Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի կողմից Հայոց Ցեղասպանության փաստը ճանաչելու դատապարտման գործին։

Այս պահին Նեթանյահուի հայտարարությունը դատապարտել է Թուրքիան, իսկ Փաշինյանն ասել է հետևյալը, որը ավելի զազրելի է, քանի ուղիղ դատապարտելը․

«...Ակնհայտ է, որ Նեթանյահուի հայտարարությունը որևէ կապ չունի ոչ Հայաստանի Հանրապետության ու ոչ ժողովրդի, ոչ հայ ժողովրդի շահերի հետ...»։

Այս միտքը հանգիստ կարող էր ասել Թուրքիայի նախագահը, բայց ո՛չ Հայաստանի ղեկավարը։

Իհարկե պարզ է, որ Էրդողանի և Ալիևի նկատմամբ «վասալային» վարքագիծ դրսևորող անձը չէր կարող այլ վարքագիծ ունենալ, քան հաճոյանալ նրանց:

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

