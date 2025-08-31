Մանրամասն որոնում (արխիվ)
31.08.2025
 
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է չեղարկել ավելի վաղ Կոնգրեսում հաստատած գրեթե 5 միլիարդ դոլարի արտաքին օգնության փաթեթը՝ գրում է The New York Post -ը։ Գումարը ներառում է USAID ծրագրի, խաղաղապահ գործողությունների և միջազգային կազմակերպությունների համար կատարվող ներդրումային ծախսերը։               
 
Վտանգի տակ են դնում արդեն իսկ անորակ կրթության որակը
29.08.2025 | 10:23

Երևանի դպրոցներում դասերը 08:15-ին տեղափոխելու որոշումը ոչ միայն կոսմետիկ ու ձևական (տեսեք-տեսեք զօր ու գիշեր աշխատում ենք, որ «սիրելի ժողովրդի» կյանքը դարձնենք էլ ավելի անտանելի) բնույթ ունի, այլ նաև նոր խնդիրներ է ստեղծում։

Եթե ծնողը երեխաներին դպրոց է հասցնելու և այնուհետև աշխատանքի գնալու, ապա երթևեկության ծավալը չի պակասելու․ խցանումները պարզապես կսկսվեն 15 րոպե շուտ։

Ավելին՝ այս քայլը կարող է բացասաբար ազդել հենց երեխաների վրա․ քնի պակասը կնվազեցնի նրանց ուսման արդյունավետությունը, առաջ կբերի հոգնածություն և առողջական խնդիրներ։

Այսպիսով, իշխանությունները ոչ միայն ունակ չեն խորքային լուծումներ տալ կամ ընդունել, որ ամբողջովին տապալել և իրենց «բարելավումների» արդյունքում քաոս են դարձրել Երևանի բնակիչների կյանքը, այլ նաև վտանգի տակ են դնում արդեն իսկ անորակ կրթության որակը։

Մետաքսե ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հ.Գ.

Երևի իրենց կրթությունը նորաձև՞ է:

Իներ­ցիա­յի ու­ժով
Իներ­ցիա­յի ու­ժով
